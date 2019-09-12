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Российская инициатива Макрона вызвала тревогу в Евросоюзе

Москва, 12.09.2019
#Франция
#Россия и Европа
  • Российская инициатива Макрона вызвала тревогу в Евросоюзе

Zuma\TASS

Вспышка дипломатической активности французского президента Эмманюэля Макрона в последние недели, направленной на восстановление испорченных отношений ЕС и России, вызвала тревогу в ряде европейских столиц, пишет Financial Times. Первым шагом в этом направлении французский лидер предлагает содействие Европы в проведении переговоров между президентами России и Украины для окончания войны на Донбассе. В сентябре в Париже планируется проведение первого за три года саммита по Донбассу.

Однако планы Макрона в отношении России более широки и амбициозны, чем окончание гражданской войны на юго-востоке Украины. Он хочет укрепить связи Европы с Россией и привлечь Москву к решению других международных кризисов. В первую очередь, Париж считает, что Россия может помочь решить кризис с ядерной программой Ирана.

«Отталкивание России от Европы является серьезной стратегической ошибкой,- заявил Эмманюэль Макрон на августовском совещании с французскими послами в Париже,- потому что мы загоним Россию или в изоляцию, которая только усилит напряженность, или в союз с другими великими державами и, в первую очередь, с Китаем. В Европе никогда не будет спокойствия и стабильности, если мы не приведем в порядок наши отношения с Россией».

Так же, как Трамп, французский лидер, принимавший Владимира Путина перед саммитом G7 в президентской резиденции Форт Брегансон, считает, что Россия должна постепенно вернуться в группу ведущих промышленных стран, откуда она была исключена в 2014 году после присоединения Крыма. Макрон считает крайней глупостью нынешнее состояние отношений с Москвой, которое даже хуже отношений в годы холодной войны.

Однако «пророссийская» позиция Парижа вызывает серьезную озабоченность в Германии, Голландии, Польше и балтийских государствах. Так, глава комитета бундестага по международным делам Норберт Роттген обвиняет Францию в несогласованности инициативы с Берлином и другими европейскими странами.

С другой стороны, Нильс Шмид, отвечающий в Социал-демократической партии за международные вопросы, поддерживает Эмманюэля Макрона и считает, что Берлин проводит такую же политику, только действует не так открыто, как Франция.

Наиболее резко последние инициативы президента Макрона в отношении России критикуют в Польше, пожалуй, наиболее «антироссийской» стране Евросоюза, не считая балтийских государств. Варшава намерена настаивать на сохранении антироссийских санкций ЕС, которые нужно будет продлевать или отменять в начале 2020 года.

Кстати, Париж, по крайней мере, на данном этапе тоже считает, что отменять санкции против России рано. Об этом, например, заявил на недавних переговорах в Москве в формате «2-2» глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

Противники нормализации отношений с Россией объясняют свою позицию тем, что Москва за прошедшее с момента введения санкций время не предприняла никаких шагов для исправления ситуации. В Париже однако предлагают не считать Крым помехой для восстановления отношений с Россией, если Путин и Зеленский проведут переговоры и договорятся об окончании войны на Донбассе.

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