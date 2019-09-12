Вход/Регистрация Подписка

Мировая экономика доконала российскую

Москва, 12.09.2019
Глава российского правительства уверен, что в проблемах нашей экономики виноваты внешние вызовы и санкции. Однако в правительстве не считают, что в запасе больше нет идей и мер.
#Экономический курс
#Экономика
  • Мировая экономика доконала российскую

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время прямого эфира программы "Диалог" телеканала "Россия 24"

Александр Астафьев/POOL/ТАСС

 

Набор мер, включая искусственный интеллект

 

Как заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24», российская экономика может продемонстрировать худшие темпы роста, чем ожидалось, так как на нее оказывают влияние торговые войны между США и Китаем, а также сохраняющиеся санкции против России. На этом фоне, считает глава правительства, властям придется изменить прогнозы по темпу роста экономики РФ.

По словам Дмитрия Медведева, темпы экономического роста зависят не только от действий кабмина. Так, в результате торгового противостояния Китая и США падает спрос на энергоносители и ряд других товаров, что чувствительно для российской экономики. «Поэтому мы должны будем принимать решение по корректировке темпов нашего развития, в том числе и принимая во внимание эти факторы», — отметил он. В то же время, премьер обозначил и наличие оптимистичного сценария.

Бодрее выступил и глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ведомство подготовило и внесло в правительство план действий по ускорению экономического роста. «Сейчас будем предложение вносить по активизации работы инвестиционной налоговой льготы, по ряду других направлений — рынок труда — это вопрос вовлечения большего количества людей в занятость, то есть набор мер», — добавил он. Помимо этого, отметил Орешкин, ведомство готовит программу по развитию искусственного интеллекта.

Безусловно, признает портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников, ситуация в мировой экономике оказывает негативное влияние на экспортоориентированную российскую экономику. В результате торгового конфликта, по оценке МВФ, мировая экономика может в 2020 году недосчитаться роста в 0,3-0,5%. Сокращение импорта российской нефти и металлов со стороны Китая может привести к замедлению российской экономики. Помимо этого, несмотря на импортозамещение, санкции против России также оказывают негативное влияние на российскую экономику.

Однако, продолжает эксперт, среди внутренних проблем в экономике РФ следует отметить низкий внутренний спрос из-за продолжающейся стагнации в доходах россиян. Реальные располагаемые доходы снижались на протяжении всего 1 полугодия 2019 года после скромного роста на 0,1% годом ранее. Результатом снижения реальных доходов населения стала дефляция.

 

Плюсы текущей политики

 

Для ускорения темпов роста экономики РФ необходимо снижение ключевой ставки ЦБ РФ еще как минимум один раз до конца 2019 года, полагает Денис Иконников. Среди более смелых решений правительство могло бы рассмотреть снижение налогов по модели США с приходом Трампа, благодаря чему темпы роста экономики США смогли разогнаться до 4%. Тем не менее, с учетом повышения НДС в РФ, данный сценарий кажется маловероятным. Экономика РФ, вероятно, вырастет лишь на 1% в 2019 году.

Заявления представителей власти, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, это риторика на тему оправдания низких темпов экономического роста. Все развивающиеся страны, наши соседи, растут примерно в 2 раза быстрее: Казахстан и Белоруссия +3% в год, Киргизия и Таджикистан +5%. За последние 10 лет основные развивающиеся страны мира увеличили свои экономики на 55%, или в среднем на 5.5% в год, и им не помешала волатильность финансовых и сырьевых рынков.

Почему же колебания цены нефти так мешают российской экономике? Причина наших темпов роста ВВП в 1% — это консерватизм в экономической политике, считает аналитик. Это накапливание резервов вместо расходования денег, это высокие налоги, особенно лишние в сфере малого бизнеса, это большое количество социальных льгот вместо мотивации для заработка своим трудом, считает эксперт. Цифру в 1.1% слышать прискорбно, она статистически почти неотличима от нуля, это при цене на нефть, превышающей цену отсечения, заложенную в бюджете, на 35%.

С другой стороны, говорит Илья Жарский, резервные фонды создают настоящую стабильность, при которой невозможен ни дефицит бюджета, ни существенное падение уровня жизни, ни резкие скачки курса рубля, и об этих плюсах текущей политики не стоит забывать. Характерно, что премьер в диалоге упомянул даже четырехдневную рабочую неделю. Это действительно очень передовой метод стимулирования экономики, заключающийся в том, что у работающих в результате есть больше времени, чтобы тратить заработанные деньги, и таким образом стимулировать производство и сферу услуг. Правда, это больше подходит развитым странам, а России с падающими 5 лет подряд реальными доходами пока такая радикальная реформа не очень подходит.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Россия активизирует геологоразведку в Арктике

    Государство разрабатывает методы экономического стимулирования разведки труднодоступных месторождений

    ОМС, Газпром нефть, Почта России, Сбербанк Лизинг и еще 50+ компаний на сцене ACCELERATE*

    16-17 октября в московском Экспоцентре состоится масштабное бесплатное мероприятие для представителей бизнеса и ИТ-сообщества. Лидеры крупнейших организаций России в рамках 15 тематических секций поделятся опытом ускорения бизнеса в цифровую эпоху с 5000 аудиторией.
    Участие бесплатное, присоединяйтесь!
    *ускорение

    Идеальный ингредиент

    Сегодня практически все население Земли регулярно потребляет продукты, содержащие пальмовое масло. Попытки некоторых производителей и ритейлеров «слезть с пальмы» показывают: заменить пальмовое масло фактически нечем. Более того, медики, экологи, представители пищевой отрасли настоятельно просят этого не делать и развенчивают мифы вокруг этого продукта

    Финал спартакиады промышленников «Моспром»

    21 сентября в «Лужниках» пройдет финал спартакиады промышленников «Моспром» — уникальное событие, где в разных видах спорта за звание самого спортивного завода сразятся те, кого мы привыкли видеть у станков или конвейеров: инженеры, проектировщики, авиа- и приборостроители, энергетики, нефтяники и научные работники. Спартакиада «Моспром» проходит в столице впервые.

    Одно из направлений в искусстве

    7-9 ноября впервые состоится Международная форум в области дизайна и архитектуры «Best for Life», который пройдет в Италии. В рамках форума организована премия «Best For Life Award» в области промышленного и цифрового дизайна, архитектуры и визуальных коммуникаций
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Большую ли свинью подложила Польша «Северному потоку — 2»
      Брюссельский суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода Opal, принимающего топливо «Северного потока». У этого неприятного для «Газпрома» решения, снижающего возможности прокачки по Opal, есть контекст, который ставит под сомнение силу польского удара
    2. Европа вспомнила о корнях
    3. Европа без иллюзий
      Европейские элиты в растерянности: западный цивилизационный проект в тупике и без России может не сдвинуться. Германия уступает Франции первую скрипку в ЕС
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама