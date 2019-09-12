Мировая экономика доконала российскую

Набор мер, включая искусственный интеллект

Как заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24», российская экономика может продемонстрировать худшие темпы роста, чем ожидалось, так как на нее оказывают влияние торговые войны между США и Китаем, а также сохраняющиеся санкции против России. На этом фоне, считает глава правительства, властям придется изменить прогнозы по темпу роста экономики РФ.

По словам Дмитрия Медведева, темпы экономического роста зависят не только от действий кабмина. Так, в результате торгового противостояния Китая и США падает спрос на энергоносители и ряд других товаров, что чувствительно для российской экономики. «Поэтому мы должны будем принимать решение по корректировке темпов нашего развития, в том числе и принимая во внимание эти факторы», — отметил он. В то же время, премьер обозначил и наличие оптимистичного сценария.

Бодрее выступил и глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ведомство подготовило и внесло в правительство план действий по ускорению экономического роста. «Сейчас будем предложение вносить по активизации работы инвестиционной налоговой льготы, по ряду других направлений — рынок труда — это вопрос вовлечения большего количества людей в занятость, то есть набор мер», — добавил он. Помимо этого, отметил Орешкин, ведомство готовит программу по развитию искусственного интеллекта.

Безусловно, признает портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников, ситуация в мировой экономике оказывает негативное влияние на экспортоориентированную российскую экономику. В результате торгового конфликта, по оценке МВФ, мировая экономика может в 2020 году недосчитаться роста в 0,3-0,5%. Сокращение импорта российской нефти и металлов со стороны Китая может привести к замедлению российской экономики. Помимо этого, несмотря на импортозамещение, санкции против России также оказывают негативное влияние на российскую экономику.

Однако, продолжает эксперт, среди внутренних проблем в экономике РФ следует отметить низкий внутренний спрос из-за продолжающейся стагнации в доходах россиян. Реальные располагаемые доходы снижались на протяжении всего 1 полугодия 2019 года после скромного роста на 0,1% годом ранее. Результатом снижения реальных доходов населения стала дефляция.

Плюсы текущей политики

Для ускорения темпов роста экономики РФ необходимо снижение ключевой ставки ЦБ РФ еще как минимум один раз до конца 2019 года, полагает Денис Иконников. Среди более смелых решений правительство могло бы рассмотреть снижение налогов по модели США с приходом Трампа, благодаря чему темпы роста экономики США смогли разогнаться до 4%. Тем не менее, с учетом повышения НДС в РФ, данный сценарий кажется маловероятным. Экономика РФ, вероятно, вырастет лишь на 1% в 2019 году.

Заявления представителей власти, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, это риторика на тему оправдания низких темпов экономического роста. Все развивающиеся страны, наши соседи, растут примерно в 2 раза быстрее: Казахстан и Белоруссия +3% в год, Киргизия и Таджикистан +5%. За последние 10 лет основные развивающиеся страны мира увеличили свои экономики на 55%, или в среднем на 5.5% в год, и им не помешала волатильность финансовых и сырьевых рынков.

Почему же колебания цены нефти так мешают российской экономике? Причина наших темпов роста ВВП в 1% — это консерватизм в экономической политике, считает аналитик. Это накапливание резервов вместо расходования денег, это высокие налоги, особенно лишние в сфере малого бизнеса, это большое количество социальных льгот вместо мотивации для заработка своим трудом, считает эксперт. Цифру в 1.1% слышать прискорбно, она статистически почти неотличима от нуля, это при цене на нефть, превышающей цену отсечения, заложенную в бюджете, на 35%.

С другой стороны, говорит Илья Жарский, резервные фонды создают настоящую стабильность, при которой невозможен ни дефицит бюджета, ни существенное падение уровня жизни, ни резкие скачки курса рубля, и об этих плюсах текущей политики не стоит забывать. Характерно, что премьер в диалоге упомянул даже четырехдневную рабочую неделю. Это действительно очень передовой метод стимулирования экономики, заключающийся в том, что у работающих в результате есть больше времени, чтобы тратить заработанные деньги, и таким образом стимулировать производство и сферу услуг. Правда, это больше подходит развитым странам, а России с падающими 5 лет подряд реальными доходами пока такая радикальная реформа не очень подходит.