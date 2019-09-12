Миссия МВФ вернулась на Украину

На Украине возобновила свою работу миссия Международного валютного фонда, итогом которой станет рекомендации совету директоров о возможности открытия новой программы сотрудничества с Украиной. Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял о том, что планирует провести переговоры с МВФ о новой программе сотрудничества продолжительностью в несколько лет.

В мае этого года миссия МВФ досрочно и безрезультатно завершила свою работу в Киеве из-за невозможности вести переговоры - прежнее правительство ожидало своей отставки.