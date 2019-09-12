«Нафтогаз» обозначил свои требования к контракту с Россией по транзиту газа

В случае настаивания со стороны «Газпрома» на заключение нового транзитного контракта на прежних условиях, «Нафтогаз» будет требовать компенсацию от российской стороны, передает ТАСС. Позицию компании озвучил ее руководитель Юрий Витренко.

Он заявил, что Киев готов отказать от требований по выплате Москвой компенсации в размере $11–14 млрд, если будет сохранен транзит газа через Украину.

Глава «Нафтогаза» сообщил также, что расчет компенсации базируется на действующей договоре по транзиту с «Газпромом», в рамках которого Украина, по словам Ветренко, имеет право требовать пересмотра тарифа на транзит.

Ранее сообщалось, что, начиная с 2020 года, Румыния будет поставлять газ на Украину.