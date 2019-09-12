Цену на нефть обрушили твиты Трампа

Цены на нефть обвались сразу на 4% после заявлений Трампа о возможном смягчении санкций против Ирана, что увеличивает вероятность возвращения иранской нефти на мировой рынок. Об этом президент США сообщил со своей страницы в Твитере.

Как рассказал REGNUM аналитик «Альпари» Владислав Антонов, ситуацию не спас даже отчет минэнерго США, в котором сообщается о сокращении запасов нефти в стране сразу на 6,912 млн баррелей за прошедшую неделю. Нефть сорта Brent подешевела сразу на 4%.

Также Трамп сообщил в соцсети, что он решил до 15 октября отложить повышение тарифов на китайские товары. По мнению аналитиков нефтяного рынка - это хорошая новость.