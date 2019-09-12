От евро ждут паритета с долларом

Не забывайте про фунт

Сегодня, 12 сентября, пройдет заседание управляющего совета Еворпейского центрального банка (ЕЦБ), на котором, как ожидается, монетарные власти региона примут решение о новом количественном смягчении и возобновлении выкупа активов с рынка. Единая валюта реагирует на эти ожидания снижением – например, на российском рынке, по подсчетам «Коммерсанта», почти непрерывное снижение курса евро продолжается десятый день подряд, за это время он потерял в цене почти 2 руб.

Вчера, например, снижение курса европейской валюты началось сразу после открытия торгов на Московской бирже. В 14:00 курс впервые с 2 августа опустился ниже уровня 72 руб./евро, а в дальнейшем достигал отметки 71,82 руб./евро. По итогам основной сессии курс закрылся возле отметки 72,01 руб./евро, что на 26 коп. ниже закрытия предыдущего дня. «Медвежья» игра против европейской валюты велась и на мировом рынке. В ходе торгов стоимость евро относительно доллара снижалась на 0,6%, до отметки 1,0983 доллара.

В конце минувшей недели статистическое управление Европейского союза сообщило, что экономика 19 стран еврозоны во втором квартале выросла на 0,2% относительно предыдущего квартала. Участники рынка не исключают дальнейшего ослабления курса евро в России, величина которого будет зависеть от решений ЕЦБ. В том случае, если эти ожидания оправдаются, евро продолжит ослабление.

ЕЦБ в июле анонсировал планы по проведению монетарного макроэкономического стимулирования, напоминает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. ФРС США также объявила об определенном монетарном смягчении, но пока ограничилась тем, что в сентябре ФРС полностью прекратит процесс снижения объема ценных бумаг на своем балансе. Такая ситуация в монетарной сфере свидетельствует в пользу ускорения прироста ВВП ЕМС по отношению к ВВП США, что позитивно для курса евро к доллару.

Второе, это собственно ожидаемое снижение ставок ФРС при значительно более медленном – согласно фактической статистике этого года и средним рыночным прогнозам - сокращение базовой ставки европейского Центробанка, продолжает аналитик. В кратко- и среднесрочном периоде подобное изменение соотношения ставок также позитивно для евро. Учитывая тесную положительную корреляцию европейских валют факторы, поддерживающие евро позитивны также и для фунта стерлингов.

Важно отметить, говорит Александр Осин, что, несмотря на кратко- и среднесрочные риски, связанные с выходом Британии из ЕС, в целом такое развитие событий – исходя из аналогий мира инвестиций – является для Великобритании выбором более высокодоходного варианта инвестиционной модели. Это – по сути - то же самое, что делают сейчас частные инвесторы по всему миру, когда покупают инструменты, позволяющие защитить себя от инфляции и заработать на ускорении экономики в будущем. Только в данном случае это делает страна, выходящая из консервативного – в рамках политики базовых стран – экономического блока ЕС.

Поэтому для фунта стерлингов решение Британии о выходе из ЕС представляется позитивным фактором, хотя это на данный момент и сравнительно высоко рискованная оценка. Такие оценки отражают избыточно негативное отношение рынка к проблеме Brexit, хотя в долгосрочном периоде, отсутствие устраивающей и центр, и периферию монетарно-бюджетной политики ЕС является ключевым рисков для европейской наднациональной валюты.

Наконец, заключает Александр Осин, оценивая среднесрочные перспективы евро, существует долгосрочный тренд сокращения доли долларов США в резервах РФ. Это происходит в рамках мировой тенденции диверсификации валютных активов и отражает реакцию инвесторов на традиционное, исторически подтвержденное, увеличение долгосрочных долларовых инфляционных рисков при повышении ставок ФРС. Ужесточение монетарной политики США в 1994 – 1995, 1998-2000 и 2004 – 2006 гг. сопровождалось ослаблением доллара на мировом рынке.

Исходя из статистики последних 25 лет, рост ставок федеральных фондов США с положительной вероятностью указывает на снижение курса американской валюты на широком рынке. Основные причины такой динамики, вероятно, состоят в повышении глобального спроса на доходность, сокращении инвестиций в американские «трежериз». При этом на региональных рынках происходит активизация замещения в обращении дорожающей в обслуживании американской валюты национальными денежными единицами. В ИК «Фридом Финанс» ожидают реализации подобного сценария в среднесрочном периоде. В результате, по прогнозам аналитика, произойдет повышение курса EUR/USD в перспективе ближайших 3 и 6 месяцев до 1,116 и 1,122 доллара за единицу единой валюты.

Повторит ли Трамп «подвиг» Рейгана

«На самом деле, я не склонен мерить слабость евро по его динамике против рубля – на мой взгляд, это какой-то слишком уж витиеватый подход. Смотреть лучше на основную валютную пару – евро-доллар, который днём ранее, действительно сильно скорректировался в направлении анекдотичного паритета с долларом (курс 1:1), близко к которому он подходил с начала мирового финансового кризиса 2008 года лишь единожды – в январе 2017 года, коснувшись отметки 1,034, которая теперь выступает в роли сильного уровня сопротивления», – говорит эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский.

По его словам, проблемы единой Европы видны невооруженным глазом: это и падение потребительской уверенности, спровоцированное замедлением экспорта в США, связанное с импортными тарифами Дональда Трампа, и дефляционные процессы, и отрицательные доходности по депозитам и наиболее ликвидным облигациям, и персиситирующая (затянувшаяся) высокая безработица в так называемых «периферийных» странах. То есть Европа подошла к печальному «японскому сценарию» двадцатилетней стагнации на фоне околонулевых ставок ближе, чем когда-либо была в своей истории. Если экстраполировать эту ситуацию на более или менее отдаленное будущее, то для восстановления ключевых экономических балансов, ей, как и Стране восходящего солнца, потребуется длительная политика слабого евро.

Поэтому Владимир Рожанковский уверен, что базовый сценарий для единой валюты – дальнейшее ее ослабление вплоть до вышеупомянутой отметки. Нарушить его сможет только активная позиция президента США Дональда Трампа, желающего, как известно, прямо противоположного – ослабления доллара с целью улучшения конкурентных позиций американских экспортеров.

Пока у Трампа ничего не получается, и доллар только все больше и больше укрепляется, констатирует эксперт. Но в истории США уже есть свидетельства успеха т.н. «принудительного ослабления» доллара, которую предпринял президент Рональд Рейган в 1985 году, что, действительно, привело к внезапному сильному экономическому импульсу, который в какой-то мере позволил США выиграть у СССР гонку вооружений. Сможет и захочет ли Трамп повторить исторический подвиг своего знаменитого предшественника – вопрос открытый. Но вероятность высокая.

Говоря о валютной паре рубль-евро, со всеми её условностями и «искусственностями», в базовом сценарии восстановления нефти рубль, отмечает Владимир Рожанковский, действительно, имеет хорошие шансы укрепиться ниже уровня 70 в перспективе уже ближайшего месяца, после чего он пойдёт на циклическое ослабление против основных мировых валют.