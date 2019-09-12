Британию ждет хаос: Лондон раскрыл подробности операции «Овсянка»

Парламентарии заставили правительство Бориса Джонсона раскрыть детали плана жесткого брексита, так называемой операции «Овсянка», который разработала еще Тереза Мэй. Жесткий брексит, намеченный на 31 октября, напомним, является предвыборным обещанием британского премьера. Сейчас Джонсон пытается «продавить» его даже ценой досрочных выборов.

После опубликования анализа последствий жесткого брексита оппозиция сейчас обвиняет Бориса Джонсона во лжи. Парламент, считает, если верить опросам, большинство британцев, должен взять брексит под свой полный контроль и приложить все силы для отмены выхода без соглашения.

Шестистраничный документ очень похож на сценарий военного фильма или фильма-катастрофы. Согласно этому документу британцев ждут очень и очень серьезные проблемы. Например, в портах пересечения Ла-Манша уже на следующий день после выхода из ЕС, возникнет транспортный коллапс. Поскольку 85% грузовых машин не приспособлены к проверкам на французских таможнях, которые начнутся утром 1 ноября, возникнут многокилометровые очереди, в результате чего грузопоток снизится на 40-60%. Состояние транспортной катастрофы в портах может продлиться месяца три, но и после Нового года ждать особых улучшений не приходится. Грузопоток еще довольно продолжительное время не будет превышать 50-70% от нынешнего.

Очереди и пробки в портах на побережье Ла-Манша спровоцируют перебои со снабжением самыми разными товарами. Пожилых людей, например, больше всего тревожат перебои со снабжением лекарствами и медицинскими препаратами.

Конечно, «голода» на Британских островах не будет, но выбор продуктов на полках магазинов уменьшится, а цены на них вырастут. Труднее всего переносить рост цен на продукты и топливо будут британцы с низкими доходами.

Сокращение поставок химических веществ может привести к перебоям с подачей чистой воды, которые затронут сотни тысяч человек.

Тяжелая ситуация возникнет не только в портовых городах на побережье Канала, но и на границе между Северной Ирландией и Ирландией. В правительстве, конечно, не хотят открывать на этой контрольно-пропускные и таможенные пункты, но со временем это все равно придется сделать.

В документах описаны краткосрочные последствия жесткого брексита, но долгосрочные последствия еще опаснее и тяжелее. К примеру, в случае жесткого брексита ожидается закрытие двух нефтеперерабатывающих заводов с потерей приблизительно двух тысяч рабочих мест и перебоями в снабжении топливом обслуживаемых ими районов королевства. Проблема с топливом в масштабах всей Британии – одно из самых серьезных последствий выхода из ЕС без соглашения.

Со страхом ждут жесткого брексита британские рыбаки. Сейчас они защищены общими для объединенной Европы законами, но уже утром 1 ноября в прибрежные воды королевства могут войти до 300 рыбацких судов из других европейских стран, которые займутся незаконным ловом рыбы.

Не менее печальная участь в случае жесткого брексита ждет живущих на континенте британских подданных, которые лишатся прав европейских граждан. Правительство каждого из 27 членов ЕС будет само определять, по каким правилам и законам они смогут жить в их странах, но можно смело утверждать, что жизнь британцев на чужбине резко ухудшится и осложнится уже на следующий день после выхода, 1 ноября.

Очевидно, что британское правительство не в состоянии выявить и оценить все последствия расставания с объединенной Европой, для которой Великобритания, по словам Ангелы Меркель, превратится в серьезного конкурента со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Критики жесткого брексита предупреждают, что выход без сделки чреват и серьезной дестабилизацией внутреннего положения в Соединенном Королевстве и крупными социальными потрясениями.

«Эти документы подтверждают серьезные риски, которые несет брексит без сделки,- пояснил сэр Кейр Стармер, министр по брекситу в теневом правительстве.- Мы, лейбористы, всегда выступали против такого выхода. Правительство ведет себя абсолютно безответственно, пытаясь игнорировать эти ясные предупреждения и держа общество в неведении возможных последствий».