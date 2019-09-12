Вход/Регистрация Подписка

Белый дом одобрил продажу Польше трех десятков истребителей F-35

Москва, 12.09.2019
#Вооружения
#Польша
  • Белый дом одобрил продажу Польше трех десятков истребителей F-35

Zuma\TASS

Под предлогом защиты от возможной агрессии России Польша так же, как другие государства Восточной Европы, модернизирует вооруженные силы.

С просьбой о продаже истребителей F-35 Варшава обратилась к «старшему брату» - США в мае. Вашингтон решил наградить Польшу за неуемное рвение в укреплении сотрудничества с США в сфере безопасности «сладкой конфетой». Администрация Дональда Трампа одобрила продажу Варшаве трех десятков истребителей F-35 за 6,5 млрд долларов. Они заменят устаревшие советские истребители Су-22 и МиГ-29. Кроме самолетов, США продадут Варшаве и 33 двигателя Pratt & Whitney F135 к ним.

«Это предложение поддержит нашу внешнюю политику и усилит национальную безопасность Соединенных Штатов,- говорится в комментарии Государственного департамента США,- за счет укрепления союзника по НАТО, являющейся важной силой в обеспечении политической стабильности и экономического прогресса в Европе. Предлагаемая продажа Польше F-35даст ей надежное средство защиты для отражения агрессии в регионе и улучшит взаимодействие с ВС США».

Предложение о продаже Польше F-35, подписанное президентом Трампом, поступило в Конгресс США. У законодателей две недели на принятие решения. Ни у кого нет сомнений в том, что ответ законодателей будет положительным.

Польша является одной из семи членов НАТО, которая выполняет неофициальное требование альянса по военным расходам – тратить на оборону не менее 2% от ВВП. Кроме этого, объясняется в сопроводительном письме президента Трампа в Конгресс, она занимает ключевую позицию на восточном фланге НАТО.

Во время июньского визита президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон Дональд Трамп пообещал в Польшу еще тысячу американских военнослужащих. Они должны существенно усилить уже находящийся в стране на ротационной основе американский контингент, численность которого составляет 4,5 тысячи человек.

Варшава хочет, чтобы присутствие Пентагона перешло на постоянную основу, и настойчиво предлагает Вашингтону создать американскую военную базу на своей территории. Поляки даже готовы выделить порядка 2 млрд долларов на ее строительство и содержание. Президент Дуда во время своего предыдущего визита в Белый дом в прошлом году предложил назвать ее Форт Трамп.

Сотрудничество между Польшей и Соединенными Штатами энергично развивается не только в военной, но и в экономической сфере. Вашингтон и Варшава подписали несколько соглашений на поставку американскими компаниями в Польшу сжиженного газа (LNG). В обеих странах не скрывают, что американский LNG поможет ослабить доминирование России на энергетическом рынке Центральной Европы.

В начале сентября Польша и США также подписали соглашение о сотрудничестве в развитии технологий 5G.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Россия активизирует геологоразведку в Арктике

    Государство разрабатывает методы экономического стимулирования разведки труднодоступных месторождений

    ОМС, Газпром нефть, Почта России, Сбербанк Лизинг и еще 50+ компаний на сцене ACCELERATE*

    16-17 октября в московском Экспоцентре состоится масштабное бесплатное мероприятие для представителей бизнеса и ИТ-сообщества. Лидеры крупнейших организаций России в рамках 15 тематических секций поделятся опытом ускорения бизнеса в цифровую эпоху с 5000 аудиторией.
    Участие бесплатное, присоединяйтесь!
    *ускорение

    Идеальный ингредиент

    Сегодня практически все население Земли регулярно потребляет продукты, содержащие пальмовое масло. Попытки некоторых производителей и ритейлеров «слезть с пальмы» показывают: заменить пальмовое масло фактически нечем. Более того, медики, экологи, представители пищевой отрасли настоятельно просят этого не делать и развенчивают мифы вокруг этого продукта

    Финал спартакиады промышленников «Моспром»

    21 сентября в «Лужниках» пройдет финал спартакиады промышленников «Моспром» — уникальное событие, где в разных видах спорта за звание самого спортивного завода сразятся те, кого мы привыкли видеть у станков или конвейеров: инженеры, проектировщики, авиа- и приборостроители, энергетики, нефтяники и научные работники. Спартакиада «Моспром» проходит в столице впервые.

    Одно из направлений в искусстве

    7-9 ноября впервые состоится Международная форум в области дизайна и архитектуры «Best for Life», который пройдет в Италии. В рамках форума организована премия «Best For Life Award» в области промышленного и цифрового дизайна, архитектуры и визуальных коммуникаций
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Большую ли свинью подложила Польша «Северному потоку — 2»
      Брюссельский суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода Opal, принимающего топливо «Северного потока». У этого неприятного для «Газпрома» решения, снижающего возможности прокачки по Opal, есть контекст, который ставит под сомнение силу польского удара
    2. Европа вспомнила о корнях
    3. Европа без иллюзий
      Европейские элиты в растерянности: западный цивилизационный проект в тупике и без России может не сдвинуться. Германия уступает Франции первую скрипку в ЕС
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама