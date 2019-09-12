Белый дом одобрил продажу Польше трех десятков истребителей F-35

Под предлогом защиты от возможной агрессии России Польша так же, как другие государства Восточной Европы, модернизирует вооруженные силы.

С просьбой о продаже истребителей F-35 Варшава обратилась к «старшему брату» - США в мае. Вашингтон решил наградить Польшу за неуемное рвение в укреплении сотрудничества с США в сфере безопасности «сладкой конфетой». Администрация Дональда Трампа одобрила продажу Варшаве трех десятков истребителей F-35 за 6,5 млрд долларов. Они заменят устаревшие советские истребители Су-22 и МиГ-29. Кроме самолетов, США продадут Варшаве и 33 двигателя Pratt & Whitney F135 к ним.

«Это предложение поддержит нашу внешнюю политику и усилит национальную безопасность Соединенных Штатов,- говорится в комментарии Государственного департамента США,- за счет укрепления союзника по НАТО, являющейся важной силой в обеспечении политической стабильности и экономического прогресса в Европе. Предлагаемая продажа Польше F-35даст ей надежное средство защиты для отражения агрессии в регионе и улучшит взаимодействие с ВС США».

Предложение о продаже Польше F-35, подписанное президентом Трампом, поступило в Конгресс США. У законодателей две недели на принятие решения. Ни у кого нет сомнений в том, что ответ законодателей будет положительным.

Польша является одной из семи членов НАТО, которая выполняет неофициальное требование альянса по военным расходам – тратить на оборону не менее 2% от ВВП. Кроме этого, объясняется в сопроводительном письме президента Трампа в Конгресс, она занимает ключевую позицию на восточном фланге НАТО.

Во время июньского визита президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон Дональд Трамп пообещал в Польшу еще тысячу американских военнослужащих. Они должны существенно усилить уже находящийся в стране на ротационной основе американский контингент, численность которого составляет 4,5 тысячи человек.

Варшава хочет, чтобы присутствие Пентагона перешло на постоянную основу, и настойчиво предлагает Вашингтону создать американскую военную базу на своей территории. Поляки даже готовы выделить порядка 2 млрд долларов на ее строительство и содержание. Президент Дуда во время своего предыдущего визита в Белый дом в прошлом году предложил назвать ее Форт Трамп.

Сотрудничество между Польшей и Соединенными Штатами энергично развивается не только в военной, но и в экономической сфере. Вашингтон и Варшава подписали несколько соглашений на поставку американскими компаниями в Польшу сжиженного газа (LNG). В обеих странах не скрывают, что американский LNG поможет ослабить доминирование России на энергетическом рынке Центральной Европы.

В начале сентября Польша и США также подписали соглашение о сотрудничестве в развитии технологий 5G.