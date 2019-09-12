Премьер Израиля рассказал, какая опасность исходит для России от Ирана

Главной опасностью для будущего России, исходящей от Ирана, является радикальный ислам, считает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Мнением с РБК политик поделился накануне встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он подтвердил, что есть позиции, по которым Россия и Иран совпадают, но «не сказал бы, что полностью».

Об определенных опасностях, которые исходят от Ирана Нетаньяху, по его словам, неоднократно говорил с президентом России Владимиром Путиным.

Как пояснил премьер Израиля, самое большое зло - «шиитский радикальный ислам, управляемый Ираном, который стремится обладать ядерным вооружением, пытаясь завоевать Ближний Восток».

Напомним, сегодня состоится 13 встреча Биньямина Нетаньяху с Владимиром Путиным с начала военной операции в Сирии, главной темой переговор станет Иран.