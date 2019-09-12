Прогноз погоды: МЧС и Гидрометцентр предупреждают о неблагоприятных погодных условиях

Из-за неблагоприятных погодных условий, которые ожидаются в ближайшие дни на Русской равнине, МЧС РФ объявило экстренное предупреждение сразу в нескольких регионах страны.

МЧС предупреждает о небывалой жаре. Прогноз погоды Гидрометцентра

Ближе к выходным на большей части Русской равнины ожидается резкое похолодание. Однако пока в Центральной России продолжается Бабье лето, а температурный фон значительно превышает климатическую норму. Так, по данным Гидрометцентра, 13 сентября во Владимирской области ожидается рекордное, для сентября, потепление. Температура воздуха прогреется до плюс 27-28. При этом на западе области 13-14 сентября будет малооблачно и без осадков. В МЧС уже заявили об установлении 4-го класса пожароопасности.

В этой связи спасатели просят жителей региона воздержаться от разведения костров в этот период, чтобы избежать возникновения пожаров.

Прогноз погоды от Гисметео в Оренбуржье. МЧС и синоптики предупреждают о заморозках

Пока в Европейской части страны продолжается Бабье лето, в Приволжском федеральном округе погода напомнит о том, что на дворе осень. В частности, резкое похолодание ожидается предстоящей ночью в Оренбуржье.

По прогнозу Гидрометцентра, по области прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от нуля до минус 3. В этой связи региональное Управление МЧС РФ рекомендует тем, кто отправится на свои загородные участки предпринять меры по защите насаждений. Прежде всего речь идёт о молодых растениях, которые необходимо закрыть материалом с малой теплопроводностью или провести окуривание.

Кроме того, в ведомстве напоминают, что при похолодании возрастает риск возникновения техногенных пожаров, поэтому важно соблюдать правила безопасности. При этом в дневное время суток с 13 по 15 сентября будет по-летнему тепло – ожидается плюс 22-23 солнечно и без осадков.

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Приангарье

Вечером 12 сентября и весь день 13 сентября, по прогнозу Гидрометцентра, в западных, северо-западных районах Приангарья ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 20 метров в секунду. При этом в ночное время суток в южных районах также будет ветрено – до 17 метров в секунду. Кроме того, прогнозируются осадки, местами в виде мокрого снега.

Региональное Управление МЧС РФ обращается к местным жителям и гостям региона с убедительной просьбой соблюдать меры личной безопасности.

«Отправляясь в поездку, необходимо учитывать погодные условия и дорожную обстановку, соблюдать правила безопасности дорожного движения, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо немедленно звонить на Единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России 101», – говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Погода в Карелии. Предупреждении об усиление ветра

МЧС Карелии со ссылкой на прогноз Гидрометцентра предупреждает, что вечером 12 сентября, а также весь день 13 сентября в южных и юго-западных районах республики ожидается усиление южного и юго-западного ветра, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением электроснабжения из-за обрывов ЛЭП. Также возможно падение деревьев и слабо укреплённых конструкций, возникновение ДТП и происшествия на воде.

Спасатели рекомендует жителям республики соблюдать меры безопасности, взять на особый контроль детей, при возникновении сильного ветра находить укрытие в подъездах и быть предельно аккуратными с огнём.

По прогнозу Гидрометцентра, завтра, по всей Карелии ожидается резкое снижение температуры. Если сегодня, например, в Петрозаводске, воздух на солнце прогревался до плюс 20, то в ночь на пятницу столбики термометров покажут всего плюс 7-8. Днём также будет прохладно – 12-14 градусов выше нуля. В субботу и воскресенье балтийский циклон понизит температуру до плюс 11-12 в светлое время суток, и до плюс 4-6 – после полуночи.

МЧС и Гидрометцентр предупреждает об усилении ветра и дожде в СПБ.

В пятницу, 13 сентября, в Петербурге, по прогнозу Гидрометцентра, ожидаются осадки и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Шквалистый ветер будет сопровождаться понижением температуры воздуха до плюс 14-15 и дождями, которые местами будут сильными и продолжительными. Напомним, сегодня в городе на Неве было плюс 21-22, облачно, но без осадков.

В пресс-службе регионального Управления МЧС РФ выпустили экстренное предупреждение, в котором просят местных жителей и туристов быть очень внимательными и осторожными. Им советуют не выходить без особой надобности на улицу, убрать вещи с балкона и припарковать свои автомобили подальше от деревьев и различных слабо укрепленных конструкций. Пешеходов призывают не стоять под рекламными щитами, шаткими строениями, а также рядом с домами с неустойчивой кровлей. У мостов, эстакад и других сооружений повышенного риска появляться также не рекомендуется.

Ухудшение погодных условий в Москве. Прогноз Гидрометцентра и рекомендации МЧС

Окончание Бабьего лета и ухудшение погодных условий ждёт и столичный регион. Напомним, ранее Гидрометцентр предупреждал жителей Москвы о резком похолодании в выходные. По прогнозу синоптиков, снижение температурного фона начнётся вечером в пятницу, когда столбики термометров стремительно поползут вниз и остановятся на отметке плюс 17-18.

В ночь на субботу, 14 сентября температура понизится ещё на несколько градусов. Утром в субботу ожидается плюс 14-15 и небольшие осадки; днём – плюс 15-16, пасмурно; вечером – плюс 10-14, переменная облачность. В ночь на воскресенье, 15 сентября станет совсем холодно – плюс 7-8. В Подмосковье столбики термометров опустятся до плюс 3-5.

Региональное Управление МЧС рекомендуют тем, кто планирует провести выходные в своих загородных домах, прихватить с собой тёплые вещи, а с наступлением темноты закрывать окна и двери. Не станет тепло и в воскресенье – при дневной температуре плюс 12-14 ожидаются осадки и холодный ветер.