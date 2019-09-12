Прогноз погоды на выходные: синоптики предупредили россиян о резком похолодании

Бабье лето, которое пока радует жителей Русской равнины, к концу недели во многих регионах страны закончится. Ему на смену придёт классическая для России климатическая осень с пасмурной, дождливой погодой. Синоптики предупреждают – в предстоящие выходные похолодает, причём почти на всей территории России.

Погода в Краснодарском крае в выходные. Прогноз Гидрометцентра.

Так, по данным Гидрометцентра, в Краснодарском крае почти до конца недели сохранится тёплая погода без осадков. Но как предупреждают метеорологи, в отдельных районах региона ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать высоких значений – 20-25 метров в секунду. В ночные часы средняя температура воздуха составит плюс 13-15, в предгорьях будет прохладнее – всего плюс 5-10.

В дневные часы в Краснодаре в субботу, 14 сентября солнечно, без осадков, плюс 28. А вот в воскресенье, 15 сентября погода испортится. Северо-восточный ветер нагонит облака, а температурный фон понизится до плюс 23-24 днём и до 10-11 ночью.

На морских курортах края в предстоящий уикенд также обойдётся без осадков. Так, в Сочи, Адлере и Анапе в субботу, по прогнозу Гисметео, плюс 27-28, солнечно. В Новороссийске – плюс 28-29, ясная погода, осадки также не ожидаются. Зато в ночь на воскресенье на Черноморском побережье усилится ветер до 23-25 метров в секунду. После полуночи столбики термометров опустятся до плюс 12, а днём 15 сентября – не поднимутся выше плюс 21-23.

Прогноз погоды на выходные в Приморье.

Неделя, которая началась в Приморье со спокойной и солнечной погоды, закончится, по прогнозу Гисметео, температурными качелями. При этом, как поясняют метеорологи, климатическая обстановка в регионе сейчас формируется под влиянием континентального антициклона, который способствует размыванию плотной облачности, что и отражается на температурном фоне.

Напомним, все последние дни в Приморье сохранялась почти летняя погода. Однако, по прогнозу Гисметео, в предстоящую субботу на всей территории края пройдут сильные дожди. Произойдёт это из-за того, что в ночь на 14 сентября над регионом будет смещаться атмосферный фронт. Он и вызовет осадки. При этом минимальная температура воздуха составит плюс 10-14. В первой половине дня холодные воздушные массы сместятся на восток, а осадки прекратятся. В южной половине края сразу станет теплее, на севере региона, где дожди задержаться, будет прохладней. Однако в воскресенье, 15 сентября, над всем Приморьем вновь распространится антициклон. Ночью усилится выхолаживание, а температурный фон поднимется сразу на несколько градусов. При этом днём будет солнечно, а столбики термометров поднимутся до летних значений.

В свою очередь в Гидрометцетре прогнозируют, что во Владивостоке в предстоящий уикенд в целом погода будет комфортной и благоприятной для отдыха и спортивных занятий на свежем воздухе. Лишь в ночь на субботу возможен небольшой дождь. Минимальная температура 14 сентября в столице края составит плюс 16-18. В ночь на воскресенье станет немного прохладней. Зато днём ожидается плюс 22-24.

Погода на выходные в Санкт-Петербурге. Прогноз Гисметео

Резкое похолодание на выходные, по прогнозу Гисметео, ожидается в Санкт-Петербурге. Здесь всю первую декаду месяца было непривычно солнечно и сухо. А вторник, 10 сентября и вовсе стал одним из самых жарких дней за всю историю метеонаблюдений в городе на Неве – столбики термометров на пике жары показывали плюс 27 в тени. Такие показатели являются вторыми после экстремально тёплого 10 сентября 1883 года, когда дневная температура повышалась до плюс 27,1.

Однако накануне в Ленинградскую область вторгся циклон, в тылу которого оказался Санкт-Петербург. Это сразу же понизило температуру до плюс 20. Кроме того, были кратковременные осадки. К выходным же циклонический фронт полностью накроет всю область, а в Северной столице в субботу и воскресенье похолодает до плюс 12-13 днём и до 7-10 выше нуля – ночью. Ожидаются осадки и сильный ветер. Такая погода сохранится до конца месяца, поэтому можно смело говорить о том, что Бабье лето в СПб подходит к концу.

Гидрометцентр. Прогноз погоды на выходные в Москве

Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и гостей российской столицы о резком похолодании в выходные. По прогнозу синоптиков, резкое похолодание в регионе начнётся вечером в пятницу, когда столбики термометров стремительно поползут вниз и остановятся на отметке плюс 17-18. В ночь на субботу температура понизится ещё на несколько градусов. Утром 14 сентября ожидается всего плюс 14-15 и небольшие осадки; днём – плюс 15-16, пасмурно; вечером – плюс 10-14, переменная облачность.

В ночь на воскресенье, 15 сентября станет совсем холодно – всего плюс 7-8 в черте города и плюс 4-6 в Подмосковье. В этой связи метеорологи рекомендуют тем, кто планирует провести выходные в своих загородных домах, прихватить с собой тёплые вещи, а с наступлением темноты закрывать окна и двери. Не станет тепло и в воскресенье – при дневной температуре плюс 12-14 ожидаются осадки и холодный ветер.

Пока же в Москве продолжается Бабье лето. В четверг, по прогнозу Гидрометцентра днём будет солнечно, а воздух прогреется до плюс 24-25. Вечером также ясно, без осадков и тепло – плюс 19-23. В ночь на пятницу - плюс 14-16, осадков не ожидается. А вот атмосферное давление будет нестабильным – если утром оно будет держаться в пределах 758-760 мм ртутного столба, то уже к ночи упадёт до 750 мм, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.