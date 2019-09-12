Путин прилетел в Махачкалу

Глава российского государства Владимир Путин днём 12 сентября прилетел в Дагестан. Сразу же из-за махачкалинского аэропорта президент отправился в Ботлих, где возложил венок к памятнику.

Там же сейчас проходит общение лидера РФ с ополченцами, которые принимали участия в сражениях с боевиками в августе-сентябре 1999 года, передаёт РИА Новости.

Напомним, в Дагестане в эти дни отмечается 20-я годовщина со дня разгрома банд террористов, которые вторглись в республику. Бандиты под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба декларировали того, что пришли в Дагестан, чтобы «освободить мусульман».

В результате вторжения боевиков тогда погибли почти 300 человек, а свыше 800 военных, силовиков и гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести. Позже за нападение на Дагестан были привлечены к уголовной ответственности и отправлены отбывать наказание более 70 террористов. Семеро бандитов, среди них Басаев и Хаттаб, были ликвидированы.