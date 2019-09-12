Разведка США рассказала о неудачах при испытании российского «Буревестника»

Как считает разведка США, российские крылатые ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной двигательной установкой могут поступить на вооружение армии РФ не ранее 2025 года из-за проблем на испытаниях, передает CNBC.

Телеканал, ссылаясь на свои источники, сообщает, что уже состоялось четыре испытания российского вооружения, которые прошли в период между ноябрем 2017 года и февралем 2018 года. Все тестирования прошли неудачно и приводили к авариям, сообщает телеканал.

По сведению источника СМИ, самый продолжительный полет продлился две минуты. Ракета смогла за это время преодолеть расстояние в более, чем 35 километров. Самый короткий полет продлился четыре секунды, за которые ракета пролетела 8 километров, сообщает источник. По его мнению проблемы связывают с невозможностью запуститься, с чем могло быть связано ЧП под Северодвинском. При этом телеканал сообщает, что оружие будет поставлено на вооружение в течение ближайших шести лет.