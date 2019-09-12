Роботы помогли МКБ банку выдать банковских гарантий на 20 млрд рублей

Московский кредитный банк (МКБ) с помощью роботизированной системы выдал банковских гарантий на государственные закупки (в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ) на сумму 20 млрд рублей. Система «экспресс-гарантий» начала работать в апреле 2019 года. Сотрудники банка благодаря помощи робота смогли увеличить объем обрабатываемых заявок в три раза и значительно сократить время ожидания клиента.

«Для успешного выхода на рынок с новым продуктом нельзя было игнорировать ряд первоочередных факторов - скорость и удобство. Роботизация процесса рассмотрения заявок позволила достичь максимальной скорости принятия решения - клиент получает уведомление до одного часа, чаще и до 30 минут» - отметил вице-президент по стратегии МКБ Александр Зуев.

Роботизированная система позволяют клиенту оформить гарантию в режиме онлайн, в какой бы части страны он не находился. Для этого необходим минимальный набор документов в электронном виде, при этом банк не требует залога и поручительств, и не просит открывать расчетный счет. Таким образом клиент может получить гарантию с лимитом до 150 млн рублей.

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ) — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России. Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. По данным рэнкинга «Интерфакс-100», по итогам 2018 г. МКБ входит в топ-3 частных банков по объему активов.