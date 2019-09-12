Российский «Удав» успешно прошел войсковые испытания

По заявлению источника в российском оборонно-промышленном комплексе, новейшая разработка – пистолет «Удав» прошел войсковые испытания, передает РИА «Новости».

Как рассказала агентству замдиректора Центрального НИИ точного машиностроения Михаил Левшунов, оружие готово к серийному производству, а документы, необходимые для принятия на вооружение направлены в Минобороны. Ранее сообщалось, что может появиться гражданская версия «Удава» стоимостью €250.

Сообщается, что «Удав» является самозарядным пистолетом, рассчитанным на 18 патронов. Вес оружия составляет 780 г, калибр – 9 мм.

«Удав» имеет возможность использования трассирующих, бронебойных, экспансивных боеприпасов 9x21 миллиметров. Также специально для этого оружия разработаны уникальные патроны дозвуковой и повышенной пробиваемости.