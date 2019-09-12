Россия откажется от новых долларовых евробондов

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в этом году наша страна больше не будет выходить на внешние рынки, а в ближайшей перспективе Росси собирается отказаться от размещений в долларах.

«Начиная с 2020 года будем заимствовать в другой валюте, – цитирует чиновника агентство «Интерфакс». – Возможно, это будет не только евро, но и китайский юань. Будем определяться. Пока же сказать однозначно, какая это будет валюта просто не возможно, но точно не доллар».

Напомним, согласно новым санкциям Вашингтона, которые действуют с конца августа, инвесторам из США запрещено покупать суверенные еврооблигации РФ на первичном рынке, что лишает Минфин РФ части инвесторской базы на международных рынках.