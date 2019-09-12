На Дональда Трампа нашли новое «русское дело»

В отношениях России и США – шпионский скандал, очередной, но довольно необычный. Он примечателен не только тем, что возник с подачи американской прессы, а не чиновников, но и своими вероятными последствиями. Известие об американском шпионе, орудовавшем в недрах российской власти и эвакуированном в нужный момент в США, едва ли всерьез скажется на отношениях двух стран. А вот создать проблемы Дональду Трампу, активно ведущему свою избирательную кампанию, может.

Член палаты представителей США, республиканец Даг Коллинз потребовал провести расследование, касающееся телекомпании CNN. Она в понедельник сотворила сенсацию: проинформировала, как водится, со ссылкой на анонимные источники, о том, что у ЦРУ был «крот» в высших эшелонах российской власти. Его, якобы, переправили в США в 2017 году. Сюжет был подхвачен несколькими СМИ. Очень скоро в прессе (как российской, так и американской) было названо имя «крота» — это бывший сотрудник администрации президента Олег Смоленков, таинственно пропавший во время отдыха в Черногории два года назад.

Последовали заявления и опровержения официальных лиц. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков работал в администрации главы государства, но давно уволился, а был ли шпионом, неизвестно. А Трамп, ЦРУ и Майк Помпео, возглавлявший ЦРУ в 2017 году, дружно опровергли сюжеты CNN, которые, как дипломатично выразился госсекретарь, «в значительной степени неточны». В общем, у публики, как водится при любых шпионских скандалах, осталось впечатление, что власти, причем, двух стран, опять чего-то скрывают.

А вот CNN, напротив, никак не обвинишь в неискренности. Мишень затеянного телекомпанией шпионского скандала обозначена предельно четко: это Дональд Трамп. Давний недруг американских либералов, рупором коих является CNN, назван главным виновником того, что ЦРУ пришлось срочно вывозить своего ценного агента в Соединенные Штаты. В интерпретации журналистов, идея эвакуировать Смоленкова была частной, не согласованной с президентом, инициативой американских разведчиков, которые-де стали подозревать, что Трамп по недомыслию или, напротив, осознанно выдаст «крота» русским. Нетрудно заметить, что такая трактовка событий очень перекликается с расследованием Роберта Мюллера. Спецпрокурор, как ни старался, не нашел подтверждений того, что Трамп одержал победу на выборах 2016 года благодаря помощи России. И вот о «руке Москвы» решили напомнить. Причем, это было сделано как нельзя вовремя. После очевидной неудачи расследования Мюллера, противники президента из Демократической партии, не оставляющие надежду отрешить главу государства от власти, мучаются от отсутствия креатива. Трампу ставят в вину любовниц, расизм, финансовые нарушения, много чего еще, но всё это никак не тянет на серьезные обвинения.

И тут им заботливо подсунули подходящий сюжет. История американского разведчика, которого чуть было не сдал президент США, конечно, тоже не потянет на импичмент. Но она при должной раскрутке может стоить Трампу немало крови. На это, видимо, и рассчитывают инициаторы скандала. Или инициатор.

Когда в прессе строят догадки, кто же слил информацию о событиях 2017 года, неизменно всплывает фамилия бывшего директора ЦРУ Джон Бреннана. Вряд ли найдется в американских органах власти человек, более негативно настроенный по отношению к Трампу. Бреннан активно сотрудничал с комиссией Мюллера и открыто обвинял главу государства в государственной измене. Тот не оставался в долгу и именовал экс-директора ЦРУ не иначе как психом.

В пользу того, что Бреннан мог быть инициатором нынешнего шпионского скандала, свидетельствуют и сообщения американской прессы времен Барака Обамы о, якобы, имевшемся у спецслужб США «кроте» в России. Говорилось, что данные, передаваемые этим источником, настолько ценны, что Бреннан не включал их в специальные сводки для главы Белого дома, а передает их ему с глазу на глаз, во избежание утечки.

Если верно, что CNN «помог» экс-директор ЦРУ и он решится это подтвердить публично, расследование, к которому призвал Коллинз, будет шумным. У противников Трампа, проигравших в истории с комиссией Мюллера, появится возможность взять реванш. Тем паче, что на этот раз время будет играть на них, а не на президента: выборы в США уже в следующем году.