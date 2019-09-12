СМИ США назвали вероятного преемника Болтона

Как сообщает CNN, ссылаясь на чиновников администрации президента США, место советника президента по нацбезопасности Джона Болтона может занять его главный соперник-госсекретарь Майк Помпео.

Как сообщают источники СМИ, даже в случае назначения Помпео на должность советника он сохранит свою должность и на посту главы Госдепартамента.

Если это произойдет, то Помпео станет вторым политиком в американской истории после Генри Киссинджера, который также совмещал должности советника по нацбезопасности и госсекретаря, отмечают источники телеканала.

Однако пока нельзя с уверенностью сказать, насколько серьезно президент США Дональд Трамп рассматривает этот вариант. Как сообщил один из собеседников телеканала, Помпео предоставил Трампу такжсписок других претендентов на эту должность.