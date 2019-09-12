Соцсеть «ВКонтакте» будет блокировать пиратские книги

Популярная социальная сеть «ВКонтакте» в самое ближайшее время собирается внедрить специальную систему, которая будет блокировать загрузку пиратских копий книг на свой сайт.

По данным газеты «Ведомости», которая ссылается на свои источники, знакомые с ситуацией, соцсеть уже заключила антипиратское соглашение со всеми крупными книжными издательствами страны.

В частности, утверждается, что меморандум подписали представители АСТ, «Эксмо», «Литрес», «Альпина паблишер», «Азбука-Аттикус» и «Аудиокнига», а также Ассоциация по защите прав в Интернете (АЗАПИ), которая представляет интересы издателей. Отмечается, что данное соглашение подписано сроком на год.

Также известно, что для блокировки пиратской книжной продукции «ВКонтакте» планируют применять систему Copyright Check, которая умеет распознать любой «левый» контент по цифровому отпечатку. Таким образом, при загрузке файла с пиратской версией книги будет происходить его автоматическое сравнение с законной копией книги. И если будет выявлено совпадение, то в этом случае пользователь не сможет разместить нелегальную копию произведения в «ВКонтакте».

Пока представители самой соцсети не стали подтверждать или опровергать эту информацию.