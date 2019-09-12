Стало известно, когда и где могут встретиться Зеленский и Трамп

Уильям Тейлор – временный поверенный в делах США на Украине – предположил, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа может состоятся уже в конце сентября в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

При этом, как пояснил Тейлора, точной даты встречи лидеров двух стран пока нет, выразив надежду, что это всё-таки произойдёт в Нью-Йорке, куда глава «самостийной» прибудет 23 сентября.

«Поэтому я верю, что Зеленский и Трамп обязательно пообщаются на полях Генеральной ассамблеи ООН в конце сентября. В вопросе же организации полноценной встречи между двумя президентами никаких проблем точно нет», – цитирует временного поверенного в делах США на Украине агентство УНИАН.