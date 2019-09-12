Трамп рассказал, за что уволил Болтона

Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон был уволен за ряд допущенных серьезных ошибок, сообщил американский лидер Дональд Трамп, чьи слова цитирует The Washington Post.

В частности Трамп пояснил, что его советник совершил «очень большие ошибки в политике по отношению к КНДР, Венесуэле и Ираку». Президент США рассказал, что у него часто возникали разногласия с Болтоном по различным вопросам. Трамп проиллюстрировал свои высказывания примером о желании Болтона применить «ливийскую модель» для Северной Кореи. Одно упоминание об этой модели Трамп назвал «катастрофой».

Помимо этого американский глава, сообщил, что «Болтон настолько крутой парень, что втянул США в Ирак». Не согласен был Трамп со своим советником и по венесуэльскому вопросу, сообщив, что его подход «был крайне неуместным».

К настоящему моменту на пост советника у лидера США есть пять кандидатов, которые являются «высококвалифицированными специалистами».