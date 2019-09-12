Трамп восхитился решением ЕЦБ снизить ставку

Глава Белого дома Дональд Трамп восхитился решением Европейского Центробанка (ЕЦБ) снизить ставку по депозитам до минус 0,5%. Об этом он сообщил своим любимым способом – через соцсети.

«ЕЦБ действует быстро и добивается успеха, снижая евро по отношению к нашему очень сильному доллару, что наносит ущерб экспорту США, – написал американский лидер в своём микроблоге в Twitter. – Им платят взаймы, пока мы платим проценты!».

При этом он в очередной раз подверг резкой критике политику ФРС.

«А наш регулятор сидит, сидит и сидит», – резюмировал президент США, призвав ФРС снизить базовую процентную ставку до нуля или установить её на отрицательном уровне».

Напомним, 12 сентября ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне.

При этом ставка по депозитам была понижена с минус 0,4% до минус 0,5%. А предельная ставка по кредитам осталась на уровне 0,25%. Кроме того, европейский регулятор объявил о запуске новой программы количественного смягчения.