В МИД России предупредили о риске начала ядерной войны

Сергей Рябков – заместитель глава российского внешнеполитического ведомства – заявил, что в настоящее время ситуация в сфере стратегической глобальной стабильности ухудшается. Поэтому существует риск начала ядерной войны, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что такой риск есть даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт. Как подчеркнул дипломат, в последний год отмечается резкое ухудшение международных отношений, что, безусловно, повышает риски к началу войны.

«К сожалению, действия наших западных коллег буквально с каждым днём становятся всё более эмоциональными и даже очень агрессивными», - подчеркнул Рябков.

Кроме того, он отметил, что партнёры РФ из стран Западной Европы и США блокируют работу возможных каналов для диалога и продолжают расшатывать архитектуру контроля над ядерным вооружением.

«Всё это крайне негативно сказывается на ситуации в мире и увеличивает риски возникновения серьёзного ядерного конфликта», – резюмировал замглавы МИД РФ.