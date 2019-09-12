В Минэнерго сделали важное заявление о решении суда ЕС по газопроводу OPAL

Александр Новак – глава Минэнерго России – сделал важное заявление о решении суда Евросоюза по газопроводу OPAL. По его мнению, отмена решение Еврокомиссии о режиме использования газопровода OPAL повлияет на переговоры с Украиной и Еврокомиссией (ЕК) по газу, а также затронет ситуацию с поставками «голубого топлива» в Европу в целом, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии о режиме использования газопровода OPAL.

Напомним, с 2013 года «Газпром» мог использовать лишь 50% мощности этого трубопровода, который является продолжением «Северного потока». В 2016-м ЕК сняла эти ограничения. Однако, сейчас суд отменил решение комиссии об изменении режима эксплуатации газопровода OPAL как принятое в нарушение принципа энергетической солидарности.

Тем самым Польша нанесла ощутимый удар по «Северному потоку» и перспективам транзита по «Северному потоку-2». Сейчас ведется строительство дублера OPAL – трубопровода EUGAL, через который должен прокачиваться газ из второй ветки «Северного потока». Однако после решения суда ЕС ставится под вопрос объём поставок российского газа.

Как подчеркнул Новак, Минэнерго сейчас анализирует решение суда ЕС и более полные комментарии последуют немного позже.