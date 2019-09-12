Рейтинг Зеленского держится на высоте

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» с 6 по 10 сентября 71% опрошенных одобряют деятельность президента Украины Владимира Зеленского, а не одобряют всего 11%. При этом считают, что дела на Украине идут в правильном направлении только 55% граждан, 18% - в неправильном, и 26% не смогли определится с ответом. Работой новоизбранной Верховной Рады, где абсолютное большинство принадлежит партии Зеленского «Слуга народа», довольны лишь 39% респондентов, недовольны - 16% , а затруднились оценить работу парламента 45% опрошенных.