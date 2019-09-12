Зеленский сделал неожиданное заявление по переговорам «нормандской четверки» по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский сделал неожиданное заявление в четверг по поводу предстоящей встречи лидеров государств "нормандской четверки" по ситуации в Донбассе.

Он анонсировал обсуждение "формулы Штайнмайера" на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистьо в Киеве, сообщает "Европейская правда".

"Формулу Штайнмайера" и все пункты Минских соглашений будут рассматривать и принимать решения лидеры четырех государств", - заявил Зеленский.

Фактически Киев обозначил готовность изменить свою позицию и вернуться к содержательному обсуждению минских соглашений по Донбассу. Ранее украинские власти блокировали обсуждение «Формулы Штанмайера», которая совпадает по сути с политической частью Комплекса мер Минских соглашений. Она представляет собой план реализации политических пунктов мирного договора. Выборы, амнистия, признание легитимными местные органы власти и правопорядка, особый статус, закрепленный в украинской Конституции.

Отказ Киева обсуждать эти пункты были делали бессмысленным переговорный процесс в "нормандском формате", о чем неоднократно заявляла Москва.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал условием для проведения саммита лидеров "нормандского формата" необходимость "зафиксировать на бумаге формулу" нынешнего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по "особому статусу" Донбасса.

Зеленский при этом настаивает на том, чтобы саммит лидеров четыренх стран состоялся ужен в сентябре. Его поддерживают Франция и Германия.

2 сентября на встрече в "нормандском формате" на уровне политических советников в Берлине стороны обсуждали конкретные договоренности, которые откроют путь к встрече на высшем уровне.