Вход/Регистрация Подписка

7 лучших материнских плат

Москва, 13.09.2019
#PressRelease

Данный материал носит субъективный характер и основывается на реузьтатах анализа ресурса rankquality.com.

1 место: Asus Maximus VIII Extreme

Геймерская материнская плата на базе сокета LGA 1151 и чипсета Z170. Оснащается встроенным гигабитным сетевым контроллером и звуковой картой с отдельным ЦАП SupremeFX 2015. Можно разгонять практически все комплектующие.

Оперативная память стандарта DDR4 3866 МГц. Интегрированы фирменные технологии Asus ROG для повышения игровой производительности.

2 место: Gigabyte GA-Z87X-OC Force

Универсальная материнская плата на базе сокета LGA 1150 и чипсета Z87. Оснащается встроенным гигабитным сетевым контроллером и звуковой картой на базе аудиокодека Realtek ALC898. Можно разгонять практически все комплектующие. Есть отдельная кнопка для запуска разгона и 9 коннекторов для вентиляторов.

Оперативная память стандарта DDR3 3000 МГц. Устройство ориентировано на оверклокинг – на внутренней панели имеется ряд специальных кнопок для разгона тех или иных комплектующих.

3 место: Asus Maximus VI Extreme

Геймерская «материнка» на основе сокета LGA 1150 (четвёртое поколение процессоров) и чипсета Z87. Оснащается встроенной сетевой картой на 1 Гбит и интегрированной звуковой платой на основе аудиокодека Realtek ALC1150 с выходами 7.1. Можно разгонять практически все комплектующие. При этом часть оверклокинг-функций и параметров могут отображаться на специальном выносном дисплее с кнопками быстрого управления.

«Оперативка» стандарта DDR3 3100 МГц. В устройстве реализованы технологии Asus ROG.

4 место: Gigabyte GA-Z87X-UD5 TH

Универсальная «материнка», ориентированная на повышенную производительность, на базе сокета LGA 1150 (четвёртое поколение) и чипсета Z87. Оснащается интегрированным LAN-контроллером на 1 Гбит с высокоскоростным Wi-Fi, и встроенной аудиокартой на базе кодека Realtek ALC898. Разгон допускается, но различных технологий оверклокинга очень мало.

«Оперативка» стандарта DDR3 3000 МГц. Реализованы дополнительные технологии повышения надёжности (такие как Dual BIOS).

5 место: Gigabyte G1 Sniper 3

Материнская плата на сокете LGA1155 и чипсете Z77. Оснащается интегрированным гигабитным сетевым контроллером Qualcomm, геймерским аудиопроцессором Creative Sound Core3D, отдельным усилителем для наушников. Встроена виртуализация Lucid Virtu Universal MVP для повышения производительности. Есть кнопка запуска разгона.

Оперативная память DDR3 2666 МГц. Реализована программно-аппаратная технология управления питанием комплектующих Gigabyte 3D Power.

6 место: Gigabyte GA-Z77X-UD5H-WB Wi-Fi

Материнская плата на сокете LGA1155 (2-3 поколение) и чипсете Z77. Оснащается интегрированным сетевым контроллером на 1 Гбит, звуковой картой Realtek ALC898. Есть разъём mSATA SSD для повышения производительности. Выполнена в соответствии с фирменными концепциями Ultra Durable 4 и Gigabyte 333. Встроены функции для оверклокинга.

Оперативная память DDR3 2400 МГц. Реализована технология управления питанием Gigabyte 3D Power.

7 место: Asus P8Z77-V Premium

«Материнка» на базе сокета LGA1155 и чипсета Z77. Оснащается гигабитным сетевым контроллером и звуковой картой Realtek ALC898. Работает с гибридными дисками. Оснащается сопроцессором управления питанием TPU и системой Smart Digi+. Ограниченно поддерживает разгон.

«Оперативка» DDR3 2800 МГц. Встроен 32 ГБ SSD для кэша ОС.

Источник: https://rankquality.com/

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Россия активизирует геологоразведку в Арктике

    Государство разрабатывает методы экономического стимулирования разведки труднодоступных месторождений

    ОМС, Газпром нефть, Почта России, Сбербанк Лизинг и еще 50+ компаний на сцене ACCELERATE*

    16-17 октября в московском Экспоцентре состоится масштабное бесплатное мероприятие для представителей бизнеса и ИТ-сообщества. Лидеры крупнейших организаций России в рамках 15 тематических секций поделятся опытом ускорения бизнеса в цифровую эпоху с 5000 аудиторией.
    Участие бесплатное, присоединяйтесь!
    *ускорение

    Идеальный ингредиент

    Сегодня практически все население Земли регулярно потребляет продукты, содержащие пальмовое масло. Попытки некоторых производителей и ритейлеров «слезть с пальмы» показывают: заменить пальмовое масло фактически нечем. Более того, медики, экологи, представители пищевой отрасли настоятельно просят этого не делать и развенчивают мифы вокруг этого продукта

    Финал спартакиады промышленников «Моспром»

    21 сентября в «Лужниках» пройдет финал спартакиады промышленников «Моспром» — уникальное событие, где в разных видах спорта за звание самого спортивного завода сразятся те, кого мы привыкли видеть у станков или конвейеров: инженеры, проектировщики, авиа- и приборостроители, энергетики, нефтяники и научные работники. Спартакиада «Моспром» проходит в столице впервые.

    Одно из направлений в искусстве

    7-9 ноября впервые состоится Международная форум в области дизайна и архитектуры «Best for Life», который пройдет в Италии. В рамках форума организована премия «Best For Life Award» в области промышленного и цифрового дизайна, архитектуры и визуальных коммуникаций
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Большую ли свинью подложила Польша «Северному потоку — 2»
      Брюссельский суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода Opal, принимающего топливо «Северного потока». У этого неприятного для «Газпрома» решения, снижающего возможности прокачки по Opal, есть контекст, который ставит под сомнение силу польского удара
    2. Европа вспомнила о корнях
    3. Европа без иллюзий
      Европейские элиты в растерянности: западный цивилизационный проект в тупике и без России может не сдвинуться. Германия уступает Франции первую скрипку в ЕС
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама