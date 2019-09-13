7 лучших материнских плат

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1 место: Asus Maximus VIII Extreme

Геймерская материнская плата на базе сокета LGA 1151 и чипсета Z170. Оснащается встроенным гигабитным сетевым контроллером и звуковой картой с отдельным ЦАП SupremeFX 2015. Можно разгонять практически все комплектующие.

Оперативная память стандарта DDR4 3866 МГц. Интегрированы фирменные технологии Asus ROG для повышения игровой производительности.

2 место: Gigabyte GA-Z87X-OC Force

Универсальная материнская плата на базе сокета LGA 1150 и чипсета Z87. Оснащается встроенным гигабитным сетевым контроллером и звуковой картой на базе аудиокодека Realtek ALC898. Можно разгонять практически все комплектующие. Есть отдельная кнопка для запуска разгона и 9 коннекторов для вентиляторов.

Оперативная память стандарта DDR3 3000 МГц. Устройство ориентировано на оверклокинг – на внутренней панели имеется ряд специальных кнопок для разгона тех или иных комплектующих.

3 место: Asus Maximus VI Extreme

Геймерская «материнка» на основе сокета LGA 1150 (четвёртое поколение процессоров) и чипсета Z87. Оснащается встроенной сетевой картой на 1 Гбит и интегрированной звуковой платой на основе аудиокодека Realtek ALC1150 с выходами 7.1. Можно разгонять практически все комплектующие. При этом часть оверклокинг-функций и параметров могут отображаться на специальном выносном дисплее с кнопками быстрого управления.

«Оперативка» стандарта DDR3 3100 МГц. В устройстве реализованы технологии Asus ROG.

4 место: Gigabyte GA-Z87X-UD5 TH

Универсальная «материнка», ориентированная на повышенную производительность, на базе сокета LGA 1150 (четвёртое поколение) и чипсета Z87. Оснащается интегрированным LAN-контроллером на 1 Гбит с высокоскоростным Wi-Fi, и встроенной аудиокартой на базе кодека Realtek ALC898. Разгон допускается, но различных технологий оверклокинга очень мало.

«Оперативка» стандарта DDR3 3000 МГц. Реализованы дополнительные технологии повышения надёжности (такие как Dual BIOS).

5 место: Gigabyte G1 Sniper 3

Материнская плата на сокете LGA1155 и чипсете Z77. Оснащается интегрированным гигабитным сетевым контроллером Qualcomm, геймерским аудиопроцессором Creative Sound Core3D, отдельным усилителем для наушников. Встроена виртуализация Lucid Virtu Universal MVP для повышения производительности. Есть кнопка запуска разгона.

Оперативная память DDR3 2666 МГц. Реализована программно-аппаратная технология управления питанием комплектующих Gigabyte 3D Power.

6 место: Gigabyte GA-Z77X-UD5H-WB Wi-Fi

Материнская плата на сокете LGA1155 (2-3 поколение) и чипсете Z77. Оснащается интегрированным сетевым контроллером на 1 Гбит, звуковой картой Realtek ALC898. Есть разъём mSATA SSD для повышения производительности. Выполнена в соответствии с фирменными концепциями Ultra Durable 4 и Gigabyte 333. Встроены функции для оверклокинга.

Оперативная память DDR3 2400 МГц. Реализована технология управления питанием Gigabyte 3D Power.

7 место: Asus P8Z77-V Premium

«Материнка» на базе сокета LGA1155 и чипсета Z77. Оснащается гигабитным сетевым контроллером и звуковой картой Realtek ALC898. Работает с гибридными дисками. Оснащается сопроцессором управления питанием TPU и системой Smart Digi+. Ограниченно поддерживает разгон.

«Оперативка» DDR3 2800 МГц. Встроен 32 ГБ SSD для кэша ОС.

Источник: https://rankquality.com/