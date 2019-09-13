Войну в Афганистане в Америке уже называют «вечной». Скоро исполнится 18 лет с ее начала. Она самая продолжительная в истории США. В этой войне было убито более 147 тыс. человек, включая более двух тысяч американских военнослужащих (в 2019 г. погибло 16 американцев). Кроме американцев, в Афганистане погибли 1144 военных сил НАТО.

США потратили на эту войну по состоянию на март 2019 года, по данным Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), почти 877 млрд долларов. Около 14% из них или 121 млрд долларов составили затраты на восстановление разрушенных многолетней войной экономики и инфраструктуры страны.

Несмотря на огромные расходы и потери поставленных в октябре 2001 года задач американцы не выполнили. Главной целью вторжения в Афганистан был разгром «Исламского Эмирата Афганистан», более известного как движение «Талибан», запрещенное в России. Дело в том, что находившиеся у власти на рубеже веков талибы дали пристанище запрещенной в России «Аль-Каиде» во главе с Усамой бен Ладеном, которые организовали на территории Афганистана теракты 11 сентября 2001 года.

Вашингтон не разгромил Талибан, хотя власть в стране сейчас принадлежит не талибам. Мало того, талибы сейчас – и это вынуждены признать и в Вашингтоне – сильнее, чем были до вторжения американских войск. И если бы не присутствие американского контингента, численность которого сейчас составляет примерно 14 тыс. человек, и та поддержка, которую он оказывает правительственным войскам, то талибы уже давно захватили бы Кабул и вернули себе власть.

Пожалуй, хуже всего для США то, что все больше афганцев разочаровываются в правительстве в Кабуле, которое поддерживает Вашингтон. Конечно, жителям этой несчастной страны не нравится, что власти не в состоянии даже с помощью иностранных войск (в Афганистане находятся силы НАТО во главе с США численностью 22,7 тыс. человек) сдержать не только талибов, но и еще одну террористическую организацию, запрещенную на территории России – «Исламское государство». Всего же в Афганистане действуют порядка двух десятков более-менее значимых вооруженных организаций и группировок.

По соглашению, которое так и не было подписано в минувшее воскресенье в Кэмп-Дэвиде и к которому талибы сейчас, после отставки Болтона, призывают Белый дом вернуться, примерно 5 тыс. американских военнослужащих с пяти военных баз должны покинуть страну в течение 135 дней после подписания документа.

Быстрое приближение расходов на войну в Афганистане к триллиону (!) долларов и отсутствие реальных успехов, естественно, приводят к росту антивоенных настроений в Соединенных Штатах. Американцы требуют прекратить «вечную» войну. Барак Обама и Дональд Трамп много говорили и пытались закончить давно ставшую непопулярной в США войну. Обещание закончить войну и вывести американские войска из Афганистана было одним из главных предвыборных лозунгов Трампа. Он часто говорит об этом и предпринимает вполне конкретные шаги в этом направлении и сейчас несмотря на то, что все понимают: правительство в Кабуле без американской помощи долго не продержится. В случае вывода американских войск из Афганистана, особенно без подписания хотя бы какого-то соглашения с талибами, говорить придется не о том, победят ли талибы или правительство устоит, а о том, когда талибы вернутся к власти: через год, полгода или еще раньше?

«Талибан сейчас сильнее, чем когда-либо раньше и способен проводить операции и теракты на всей территории страны, даже рядом со штабом иностранных войск,- объясняет член афганского парламента Брешна Раби, представляющая в нижней палате провинцию Балх.- Часть американских миллиардов разворована. Американские деньги не попадают в отдаленные районы Афганистана и не улучшают там жизнь бедняков».

Кроме финансовых расходов, американцы несут большие потери в живой силе. Потери ВС США в Афганистане превышают 2,4 тыс. человек убитыми и 20,5 тыс. ранеными. Потери афганцев намного больше. За 18 лет войны погибло, по данным ООН, свыше 32 тыс. гражданских лиц и ок. 60 тыс. получили ранения. По данным Университета Брауна (2018), общие потери афганцев, включая правительственные войска, мирное население и талибов, вплотную приблизились к 140 тыс. человек.

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил на Форуме в Давосе, что, по оценкам правительства, только за время его президентства (с 2014 г.) и только солдат и полицейских погибло более 45 тыс. человек.

В Афганистане есть еще одна особенность. Обычно в странах с гражданскими и иными войнами уровень насилия на время переговоров спадает. В Афганистане все наоборот. Без малого год, что длятся переговоры делегаций США и Талибана во главе с Залмаем Халилзадом и муллой Барадаром соответственно, насилие не только не спало, но и значительно усилилось. Особенно заметна эта тенденция в последние недели, на фоне приближающихся президентских выборов, которые намечены на 29 сентября и против которых категорически возражают талибы.

Естественно, нельзя сказать, что в Афганистане нет ничего, кроме гражданской войны и войны с американцами. Жизнь в стране несмотря на все ужасы и кровь кипит. Например, рынок СМИ переживает явный бум – имеется свыше 1800 печатных, радио- и телевизионных и цифровых изданий.

Процветают живопись с музыкой. Имеются достижения и в гендерной политике: в школах учатся более 3,5 млн юных афганок. Многие женщины занимаются политикой – почти треть из 250-местного парламента занимают представительницы слабого пола.

Все это при талибах было запрещено.