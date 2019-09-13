Авдолян освоит Эльгу

Уже в скором времени одно из крупнейших угольных месторождений Якутии может сменить владельца. На днях Федеральная антимонопольная служба одобрила продажу 49% акций Эльгинского месторождения компании «А-проперти», которой владеет основатель Yota Альберт Авдолян. Ранее СМИ сообщили о планах бизнесмена сформировать в Якутии промышленный кластер, состоящий из энергетических и инфраструктурных компаний. В связи с этим приобретение контроля над угольной компанией — логичное продолжение его политики по созданию мощной вертикально интегрированной структуры в регионе.

Триллионный пласт

На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство компании «А-проперти» о покупке 49% акций Эльгинского угольного месторождения. У этого актива непростая судьба. В 2007 году его хозяином стала компания «Мечел» Игоря Зюзина. В составе проекта — три компании («Эльга-дорога», «Мечел транс восток» и «Эльгауголь»), которые добывают коксующийся уголь.

Месторождение уникальное в своем роде: его можно разрабатывать открытым способом, а это дешевле и безопаснее шахтной добычи, запасы его огромны — 2,2 трлн тонн качественного коксующегося угля. Поэтому уголь Эльги пользуется повышенным спросом у металлургов.

За 12 лет у «Мечела» не получилось обеспечить развитие проекта. По всей видимости, виной тому большая кредитная нагрузка: с долгами более 411 млрд рублей трудно вкладывать средства в развитие промышленных предприятий. В СМИ упоминалось, что «Мечелу» хватает средств лишь на выплату процентов, в лучшем случае — маленькой части долга. Это, разумеется, отражается и на состоянии актива: по данным агентства Argus, добыча угля за период с июля 2018-го по июль 2019 года на Эльге снизилась на 12,6%. А инвестиционная программа предприятия выполнена лишь на 10%, говорит источник на рынке, знакомый с ситуацией.

«Развитие эльгинского проекта, по нашим оценкам, потребует более 70 миллиардов рублей, — рассказывает старший аналитик по металлургическому сектору компании “Атон” Андрей Лобазов. — Мы считаем, что такие средства “Мечел” не сможет привлечь еще много лет, поскольку его долг слишком велик, а долговая нагрузка снижается довольно медленно. Вследствие этого развитие “Эльги” сейчас, по сути, заморожено».

Именно финансовые обязательства перед кредиторами вынудили «Мечел» в 2016 году продать 49% Эльгинского месторождения Газпромбанку. Однако и это не помогло компании выбраться из кредитной ямы. Крупнейшие кредиторы «Мечела» (Газпромбанк, Сбербанк и ВТБ) обеспокоены ситуацией и постоянно ищут способы снизить долговую нагрузку компании. В связи с этим недавно было принято решение о продаже принадлежащей Газпромбанку доли в 49% стороннему инвестору. Сейчас основной претендент на актив — Альберт Авдолян.

Эльга раздора

Судя по всему, у Авдоляна большие планы развития бизнеса в Якутии. Ранее в СМИ писали о желании бизнесмена сформировать в регионе промышленный кластер. Он будет состоять из Якутской топливно-энергетической компании, угольного проекта Огоджа и порта Вера. Для формирования промышленного холдинга логично приобрести и долю в эльгинском угольном проекте. В «А-проперти» уже достигли договоренностей об интеграции проектов Эльга и Огоджа. Это, в свою очередь, приведет к созданию на Дальнем Востоке крупнейшей в мире угольной компании с запасами (по предварительным оценкам) пять миллиардов тонн, рассказывает источник на рынке. «А-проперти» планирует развивать актив и интегрировать его в формируемый промышленный кластер, который станет крупнейшей точкой экономического роста на Дальнем Востоке, говорит эксперт.

В свою очередь «Мечел» хочет сохранить контроль над активом: его дочерняя компания «Якутуголь» тоже подала заявку в ФАС на приобретение Эльги у Газпромбанка. Антимонопольное ведомство дало согласие на эту сделку. На какие средства «Мечел» планирует выкупать Эльгинское месторождение, когда средств едва хватает на погашение долгов, остается загадкой. По данным «Атона», стоимость доли Газпромбанка может составлять 55 млрд рублей. Таких денег у «Мечела» нет, и вряд ли какой-то банк одолжит ему столь крупную сумму. Поэтому может сложиться ситуация, когда компания будет вынуждена продать остающиеся у нее в собственности 51% акций Эльгинского месторождения, чтобы расплатиться с кредиторами. Стоимость пакета «Мечела» аналитики «Атона» оценивают в 68 млрд рублей. Можно предположить, что эти средства готовы заплатить в «А-проперти». Поэтому есть вероятность, что через некоторое время компания Авдоляна может консолидировать все 100% акций эльгинского проекта.

«Мечел» считает Эльгинский комплекс главным из активов, обеспечивающих рост, и вряд ли хочет потерять контроль над ним, рассказывает Андрей Лобазов. «Несмотря на это, — говорит он, — такой вариант исключить нельзя: компания ведет переговоры о реструктуризации долга с госбанками, и продажа может быть одним из условий их успешного завершения. Государство, по-видимому, будет приветствовать продажу: оно заинтересовано в ускоренном освоении Дальнего Востока», — считает эксперт.