В банке Порошенко проходит обыск

Следователи Государственного бюро расследований Украины проводят обыски в офисе «Международного инвестиционного банка», который принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко. По словам пресс-секретаря ГБР Анжелики Ивановой обыски проходят в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного нарушения закона во время операции купли-продажи завода «Кузня на Рыбальском». В 2018 году Петр Порошенко продал завод «Кузня на Рыбальском» олигарху Виктору Пинчуку за 300 млн долларов США.