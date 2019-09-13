Чубайс объяснил, из-за чего экономика России «не едет»

Анатолий Чубайс – глава государственной корпорации «Роснано», сравнив российскую экономику с автомобилем – объяснил из-за чего она «не едет». Об этом «отец российской приватизации» рассказал в ходе Московского финансового форума, который проходит в столице.

По мнению Чубайса, сейчас в экономике РФ, нажаты одновременно и газ, и тормоз, поэтому, как считает глава «Роснано» она и «не едет», передаёт агентство «Интерфакс».

«Управление государством, на самом деле в чём-то простая вещь - это как управление машиной, – пояснил Чубайс. – Есть всего две педали: одна называется газ, другая – тормоз. Как мы с вами понимаем, нужны и та, и другая».

При этом он считает, что педалью тормоза в экономике является правоохранительная система. Но самое ужасное, по его мнению заключается в том, что «мы ухитрились на обе педали нажать так, что кости трещат».

Чубайс также отметил, что сейчас в России лучшая за последние 28 лет бюджетная политика и лучшая кредитно-финансовая политика. Речь идёт о таких параметрах, как долг к ВВП и уровень инфляции.

«Мечтать о таком раньше было просто невозможно, да даже во время Германа Грефа, возглавлял Минэкономразвития в 2000-2007 годах. Но конечного результата никакого нет. А всё потому, что мы нажали на обе педали. Так не поедем. Именно в этом и есть, главная наша проблема. И нужно, что-то делать с педалью, которая называется «правоохранительная система», в противном случае роста не будет», – резюмировал Чубайс.

Ранее сообщалось, что на полях Московского финансового форума глава Сбербанка Герман Греф заявил, что у России нет понимания, по какому пути развивать экономику, также нет соответствующей современной бизнес-модели.