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Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: лето больше не вернётся

Москва, 13.09.2019
  • Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: лето больше не вернётся

Марина Лысцева/ТАСС

Первый осенний месяц, который для большинства регионов страны по своим погодным показателям оказался рекордно тёплым и больше напоминал середину июля, завершится сильным похолоданием. По прогнозу Гисметео, в ближайшие 14 дней жителей Русской равнины ожидают дожди, порывистые ветра, существенное понижение температурного фона, а также климатические качели.

Погода в Сибири и на Урале на 14 дней. Прогноз Гисметео

Так, по прогнозу Гисметео, нестабильная ситуация будет наблюдаться до конца месяца в Сибири. Например, в Алтайском крае где сегодня воздух остыл до плюс 10, уже в понедельник, 16 сентября при сильной облачности станет плюс 20-21. Такая погода будет держаться до конца следующей недели. После чего вновь резко похолодает и на смену ясной солнечной погоде с летними плюс 22-24, придут осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом, начиная с 23 сентября и до конца месяца в дневные часы термометры будут показывать плюс 10-12. После полуночи возможны заморозки.

Настоящие температурные качели, по прогнозу Гисметео, ожидаются в Красноярском крае и Иркутской области. В предстоящий уикенд здесь всего плюс 9-11, осадки; 16 сентября – плюс 15, дождей не ожидается; 17 сентября – плюс 12-13, дождь; 18-20 сентября – 18-23, облачно с прояснениями; 21-22 сентября – плюс 15-17, кратковременные осадки; 23-30 сентября – плюс 6-9, солнечно.  

Пасмурная, но относительная тёплая погода прогнозируется в ближайшие дни в Новосибирске. В период с 16 по 19 сентября – плюс 20-22. Ближе к следующим выходным немного похолодает – до плюс 17-19. Как предупредили в Гисметео, на этом Бабье лето в Новосибирске закончится – с 23 сентября и до начала октября дневная температура составит всего плюс 10-11. В ночные часы ближе к концу месяца подморозит до минус 1 и выпадет снег.

На неделю раньше закончится климатическое лето на Урале. Так, в Екатеринбурге в эти выходные плюс 21-22. Но уже в понедельник, 16 сентября дневная температура понизится сразу в два раза – до плюс 10-11. До конца следующей недели ожидаются осадки и шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 18-20 метров в секунду. Новая волна похолодания, по прогнозу Гисметео, накроет почти весь Урал после 25 сентября – в дневные часы синоптики обещают плюс 8-10, осадки в виде ледяного дождя и мокрого снега. Ночью похолодает до нуля – минус 2.

Прогноз погоды на 14 дней в Поволжье

По прогнозу Гисметео, в последние две недели первого календарного месяца осени в городах Поволжья ожидается прохладная погода с большим количество осадков. При этом метеорологи предупреждают, что начиная уже с этого воскресенья и до начала октября с каждым днём температурный фон будет понижаться ежесуточно. Например, в Казани под влиянием мощного скандинавского циклона к концу сентября погодные градусники выше плюс 10 в дневные часы не покажут. С наступлением темноты и вовсе возможны заморозки до минус 1-3 и сильный северный ветер.

Примерно также будет складываться климатическая обстановка в Саранске, Нижнем Новгороде и Ярославле. Пока здесь плюс 22-25 и ярко светит солнце. Но уже в воскресенья, 15 сентября холодный фронт вытеснит тёплые воздушные массы, пойдёт дождь, а воздух остынет до плюс 13-14. С 16 по 30 сентября средняя дневная температура составит плюс 12, ночью – плюс 6.

Немного теплее в последние две недели сентября будет в Самаре. Но и здесь к концу месяца столбики термометров рухнут до плюс 10-12.

Гисмето. Прогноз погоды на 14 дней в СПб и Москве

В Санкт-Петербурге летняя погода, которая держалась здесь до вчерашнего дня, уже сменилась осенней. Весь день в пятницу город на Неве заливал сильный дождь, а температура воздуха составляла плюс 13-14. В выходные станет прохладнее – днём плюс 11-12, осадки, но уже не такие мощные. С 16 по 25 сентября – плюс 8-12 днём, дожди местами очень высокой интенсивности.

Ночью понижение температуры до 5-6 градусов ниже нуля. С 26 по 30 сентября в Северной столице дожди прекратятся, выглянет солнце, но теплее от этого не станет – ожидается плюс 10-11 днём и плюс 7-9 ночью.

По прогнозу Гисметео, в Москве сегодня был последний тёплый день сентября. На солнце воздух прогревался до плюс 25-26 градусов, что значительно выше климатической нормы для первой половины этого месяца. Но уже в субботу осенняя погода напомнит о себе резким понижением температуры до плюс 14-15 днём. В ночь на воскресенье термометры будут показывать плюс 7-9. В середине следующей недели, по прогнозу Гисметео, такой температурный фон ожидается уже днём. Самым холодным в этот период станет пятница, 20 сентября – в светлое время суток плюс 6-8, после полуночи – плюс 4-5. В следующие выходные также очень холодно (плюс 10 днём и плюс 5 – ночью). Кроме того, прогнозируются осадки и северо-западный ветер.

23-26 сентября станет чуть-чуть теплее и даже выглянет солнце, которое прогреет воздух днём до плюс 13-14. Однако с 27 сентября климатическая обстановка в столичном регионе вновь поменяется и выше 10 градусов тепла столбики термометров уже не поднимутся.

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