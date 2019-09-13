Греф заявил, что у России нет бизнес-модели экономического роста

У России нет понимания, по какому пути развивать экономику, также нет соответствующей современной бизнес-модели, уверен глава Сбербанка Герман Греф. Высказывание прозвучало на полях Московского финансового форума.

Глава банка, процитировав высказывание Александра II о том, что «Россией управлять не сложно, но совершенно бесполезно», отметил, что в его представлении практически ничего не изменилось за прошедшие десятилетия.

Греф заявил также, то чем более сложные проблемы встают перед Россией, тем более сложно становится ею управлять.

«Это наша самая ключевая проблема, я в этом уверен», - подчеркнул глава Сбербанка. Он добавил, что нет общего понимания по «что и как» нужно делать, нет бизнес-модели развития экономики страны.