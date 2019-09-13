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Конец эры депозитов в евро

Москва, 13.09.2019
Многие из европейских активов высокого качества характеризуются отрицательными ставками. Это сказывается и на возможностях наших банков
#Вклады
#Банки
#Экономика
  • Конец эры депозитов в евро

Вместо плюсика перед процентами в случае с евро впору ставить минус

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Банки чуть ли не каждый месяц сокращают доходность по вкладам в евро. За последние два года средняя доходность этих вкладов уже снизилась в два раза и продолжает падать. В июле средневзвешенная ставка по депозитам в евро сроком до 1 года (исключая вклады до востребования) составляла 0,37%, на срок больше 1 года 0,65%. Сейчас еще можно найти ставки по вкладам в евро под 0,5% или даже под 1%, но большинство банков предлагает ставку в 0,01%.

А в обозримом будущем банки даже могут совсем отказываться от вкладов в евро — как, например, уже сделал банк «Авангард». В результате вкладчики начинают искать альтернативные способы вложения своих средств, номинированных в евро. Соответственно, в ближайшее время можно ожидать роста интереса к акциям европейских компаний и облигациям российских корпораций, номинированным в европейской валюте.

Оценить размер проблемы довольно сложно, ЦБ не дает статистику по доле конкретных валют на депозитах российских банках. На 1 августа этого года общий объем депозитов физических лиц в иностранной валюте составляет 6,12 трлн рублей (21% от всех депозитов физлиц). Если предположить, что сохраняется соотношение, характерное для рынка наличной валюты в России, то доля евро должна находиться в пределах от 31% до 35%. Соответственно, речь идет о сумме примерно 27-30 млрд евро.

Главная причина всех этих изменений заключается в том, что сейчас многие из европейских активов высокого качества (например, немецкие гособлигации) характеризуются отрицательными ставками. Привлекать же клиентские средства в евро по отрицательным ставкам отечественные банки не имеют права по закону. В результате получается ситуация, когда российские банки могут получать отрицательную маржу. Что, в свою очередь, оказывает неблагоприятное влияние на чистые процентные доходы и возможности генерации прибыли. Даже Банк России высказывает беспокойство, когда российские банки приобретают европейские активы с отрицательной доходностью. Правда, пока ЦБ не предпринимает активных регуляторных мер и ограничивается только упоминаниями проблемы в своих отчетах, но, при увеличении серьезности ситуации, будет готов вмешаться. Можно предположить, что в фокусе внимания регулятора окажутся как раз те банки, которые будут предлагать относительно высокий процент по евровым депозитам.

Пока же сами банки пытаются компенсировать потери через повышение комиссии за обслуживание счетов евро (и счетов в других валютах) кредитных организаций, а иногда и других юридических лиц (до физиков пока это нововведение не дошло). Впрочем, по мнению ЦБ, в этом есть положительный момент — увеличивается привлекательность депозитов в рублях для российских компаний и населения.

Альтернативу вкладам традиционно составляют облигации надежных эмитентов. Например, доходность российских гособлигаций номинированных в евро с погашением в 2020 году  составляет 3,63%, а с погашением в 2025 году уже 2,88%. Облигации  «Газпрома» номинированные в евро в зависимости от выпуска дают доходность от 2,25% до 4,36%, «Сбербанка» 3,35%, «РЖД» от 2,2% до 4,6%.

Если же обратить внимание на акции, то дивиденды ведущих европейских компаний выглядит весьма привлекательно. Например, дивиденды французского промышленного гиганта Alstom могут достигать 14% (доходность к текущей биржевой цене акций), британского страховщика Aviva — 8%, британской телекоммуникационной компании BT Group также доходят почти до 9%, медиа-холдинга RTL Group из Люксембурга – 8%.

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