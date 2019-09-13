Курс доллара: рубль всех удивил

В четверг российский рубль значительно укрепился к доллару и евро на фоне фиксации прибыли после заседания европейского центробанка, который на своём заседании 12 сентября сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне. Так, в 19:00 мск на торгах Московской биржи курс доллара составил 64,8 руб., что на 70 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Таким образом, доллар торговался ниже 65 руб. впервые с 13 августа. Курс евро составил 71,75 руб., подешевев за сутки на 34,25 коп. Ранее днём евро опускался ниже 71 руб. впервые с 1 августа. Такая динамика рубля стала неожиданной на фоне заметного снижения цен на нефть и неудачного акциона Минфина по размещению ОФЗ. Причиной резкого роста российской валюты стали внешние факторы.

По мнению экспертов, нацвалюта накануне выросла к доллару и евро, отыгрывая увеличение интереса трейдеров к рисковым активам на информации о смягчении денежно-кредитной политики ЕЦБ и позитивных сигналов относительно возобновления перспектив торговых отношений между Пекином и Вашингтоном.

Напомним, в четверг ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне. При этом ставка по депозитам была понижена с минус 0,4% до минус 0,5%. А предельная ставка по кредитам осталась на уровне 0,25%. Кроме того, европейский регулятор объявил о запуске новой программы количественного смягчения. Также европейский банк объявил о возобновлении программы покупки активов с 1 ноября в объёме 20 млрд евро в месяц. Эта мера вступит в силу с 30 октября.

На решение ЕЦБ почти сразу отреагировал президент США Дональд Трамп, который восхитился действиями европейского регулятора.

«ЕЦБ действует быстро и добивается успеха, снижая евро по отношению к нашему очень сильному доллару, что наносит ущерб экспорту США, – написал глава Белого дома в своём микроблоге в Twitter. – Им платят взаймы, пока мы платим проценты!».

Трамп в очередной раз подверг резкой критике политику ФРС.

«А наш регулятор сидит, сидит и сидит», – резюмировал президент США, призвав ФРС снизить базовую процентную ставку до нуля или установить её на отрицательном уровне.

Внимание участников рынка вчера также привлекли заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая в ходе Московского финансового форума ответила на призывы активнее и быстрее снижать ставки.

По её словам, вялый рост экономики является следствием структурных факторов, поэтому изменения в монетарной политике в настоящее время мало что могут сделать для его стимулирования. Набиуллина при этом призвала не повторять ошибок других стран, которые пытались решить проблемы с помощью печатного станка, и отметила, что утверждения о том, что денежно-кредитная политика Банка России чрезмерно жёсткая и ограничивает рост кредита, являются неверными.

Между тем, Дмитрий Бабин из «БКС брокер», напомнил, что вчера курс доллара вошёл в сильную область поддержки 64,78-64,9 руб. и вряд ли в ближайшей перспективе сможет её пробить вниз. Также он предположил, что евро скорее всего, попытается скорректироваться, оттолкнувшись вверх от уровня 71 руб., ниже которого он вчера опускался.

В свою очередь Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка считает, что стабилизация ситуации на рынке «чёрного золота» способна оказать поддержку нацвалюте, а курс доллара в рамках текущего движения способен уйти в коридор 64-64,5 руб.