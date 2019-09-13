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Литовский терминал для ослабления «энергетической зависимости» от Москвы примет российский газ

Москва, 13.09.2019
#Сергей Мануков
  • Литовский терминал для ослабления «энергетической зависимости» от Москвы примет российский газ

Ладислав Карпов/ТАСС

Пожалуй, построенному в Литве пять лет назад плавучему терминалу сжиженного газа (LNG) нужно сменить название. Его, конечно, не случайно назвали «Независимость», потому что строился он для ослабления зависимости Европы от российского газа. Однако сейчас литовский терминал «Независимость» ждет 16 сентября первый груз из… Сибири. И это тот самый российский газ, ослаблению зависимости от которого призван служить терминал. Правда, в другом виде: клайпедский плавучий терминал готовится принять не трубопроводный газ, а сжиженный.

Российский LNG привезет на следующей неделе, как сообщает Bloomberg и подтверждают литовские власти, танкер Stena Clear Sky, который ходит под британским флагом. Он загрузился на французском терминале Монтуар с другого танкера. На этот танкер сжиженный газ перегрузили в бельгийском порту Зебрюгге уже с российского корабля.

Если отвлечься от российской «национальности» газа, то обращает на себя внимание расширение масштабов торговли сжиженным газом, который сейчас в процессе доставки конечному потребителю может несколько раз поменять владельца.

Bloomberg не знает, кто продал LNG Литве. Вполне возможно, что это не ПАО Новатэк, второй после Газпрома производитель газа в России и оператор проекта «Ямал СПГ», который продает сжиженный газ многим покупателям.

Литва построила в 2014 году плавучий терминал «Независимость», чтобы покупать LNG у таких стран, как Норвегия, Катар и США и чтобы таким образом уменьшить почти полную зависимость от российских энергоносителей. Президент Трамп настойчиво уговаривает балтийские государства и Польшу перестать покупать у России природный газ, поступающий по газопроводам, и заменить его американским сжиженным газом, который в Вашингтоне высокопарно называют «газом свободы».

На очевидный крах потуг Вильнюса обрести энергетическую независимость от России указывает аналитик рынка LNG в компании Kpler Мадлен Овергард.

«Забавно наблюдать сейчас за тем, как литовская «Независимость» получает российский газ с Ямала,- объясняет она.- Это напоминает мне прошлогоднюю историю, когда в Соединенные Штаты пришел корабль с российским сжиженным газом. Причем, пришел он в то самое время, когда Дональд Трамп строчил твиты, в которых разглагольствовал о том, что Евросоюз должен покупать сжиженный газ в Америке, чтобы избавиться от российского природного газа».

Мадлен Овергард имеет в виду отправку в Америку корабля с российским LNG в январе 2018 года. Символично, что первый LNG с Ямала отправился не в Китай и даже не в Европу, а в американский Бостон.

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