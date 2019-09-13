Лондонский треугольник

Дата: 18 СЕНТЯБРЯ, 4 ОКТЯБРЯ

Продолжительность – 2 часа 15 минут с 1 антрактом

Стоимость билетов от 800 до 3000 рублей.

http://neglinka29.ru/play/londonskij-treugolnik/

В ролях: Александр Галибин, Вадим Колганов, Джульетта Геринг

Лондон. 50-е годы XIX века. Здесь обосновался находящийся в вынужденной эмиграции русский писатель и оппозиционер Александр Герцен. Именно в это время он вместе со своим ближайшим другом Николаем Огаревым начинает издавать диссидентский журнал «Колокол». Но этот спектакль не о политике и даже не о «судьбах России». Он – о любви. Дело в том, что Герцен и Огарев любили одну и ту же женщину – прекрасную и странную Натали Тучкову.