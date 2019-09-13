Российского посла вызвали в МИД Чехии

Алеш Хмеларж – замглавы МИД Чехии – вызвал российского посла в этой стране Александра Змеевского для дачи объяснений по поводу жёстких высказываний министра культуры РФ Владимира Мединского в адрес главы шестого района Праги Ондржея Коларжа.

Напомним, ранее Мединский сравнил пражского чиновника с нацистскими преступниками из-за его позиции в отношении памятника маршалу Коневу.

По словам чешского дипломата, вопрос о статуе этого памятника является внутренним делом Чехии и к РФ не имеет никакого отношения.

При этом заместитель главы внешнеполитического ведомства Чехии напомнил, что договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между двумя странами, который строго соблюдает чешская сторона, предполагает взаимное уважение и равенство.

Ранее стало известно, что совет 6-го района Праги 12 сентября принял решение о переносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Власти района рассматривают варианты переноса памятника в один из чешских музеев. В свою очередь дочь маршала Наталья Конева просит передать монумент России.

На месте же памятника Коневу в Праге будет установлен мемориал героям-освободителям столицы Чехословакии в 1945 году, на создание которого объявлен конкурс.