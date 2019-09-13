На Украине рассказали о страхе «Нафтогаза» потерять транзит газа из России

В украинской компании «Нафтогаз» ожидают наступление коллапса после прекращения транзита российского газа, сообщает экс-депутат Рады Алексей Журавко на своей странице в фейсбук. Бывший парламентарий ссылается на источник в газовой компании.

Он уточняет, что представители компании пребывают «в шоке от того, что может произойти этой зимой», а в самом «Нафтогазе» царит бардак.

«Структура стала конвейером для отмывания денег», - пишет экс-депутат. Он также сообщает, что все заявления о том, что в газовые хранилища Украины закачено 17 млрд кубометров газа не соответствуют действительности.

Журавко поясняет, что украинское правительство в этой ситуации рассчитывает на европейские страны, которые якобы могут вынудить Москву сохранить транзит российского газа через Украину.

При этом экс-депутат высказывает опасение, что из-за дефицита топлива газ значительно вырастит в цене для рядового потребителя.