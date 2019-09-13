НАТО завершило создание «Чёрного шершня»

В НАТО завершили работу над созданием системы PD-100 Black Hornet («Чёрный шершень»), которая позволяет напрямую транслировать данные с камер миниатюрных разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в оружейные комплексы.

Полный комплект этой новейшей системы, который состоит из 4-х дронов, два из них могут выполнять разведовательные задания, а ещё два – находиться на подзарядке, уже готов к выходу на вооружение, пишет Defense News.

По данным издания, «Чёрный шершень», разработанный норвежской компанией Prox Dynamics и управляемый дистанционно, предлагается устанавливать на боевую технику, в том числе на беспилотники самой разной модификции. Радиус действия комплекса около 3 км, скорость перемещения – до 20 км в час. При этом его длина составляет всего 10 см, а масса – менее 20 гр.