Цена на нефть идет вниз на новостях о возобновлении торговой войны между США и Китаем

Мировые нефтяные котировки утром 13 сентября пошли вниз на новостях о возможном возобновлении обострения торговой войны между США и Китаем, что негативно может отразиться на мировой экономике.

Уточняется, что к 7.44 по московскому времени фьючерсы на октябрь нефти смеси Brent упали на 0,28%, опустившись до отметки $60,21. Сорт WTI подешевел на 0,24%, составив $54,96 за баррель, сообщает РИА «Новости».

Участникам рынка передалось настороженное настроение экспертов Reuters, которые прогнозируют усиление торговой напряженности между США и Китаем.

Напомним, что с началом сессии в четверг нефть выросла до $63,05 за баррель. На рост котировок положительное влияние оказало заявление президента США Дональда Трампа о возможном снятии санкций с Тегерана и возвращении иранской нефти на мировой рынок.