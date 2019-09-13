Порошенко явился на допрос

Экс-президент Украины Петр Порошенко явился по повестке в Государственное бюро расследований (ГБР). Ранее Порошенко неоднократно повестки ГБР, прячась за депутатской неприкосновенностью. ГБР расследует 11 уголовных дел в которых Порошенко фигурирует в качестве свидетеля.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме «Ялтинской Европейской Стратегии» заявил, что «счастье - это когда коррупционер сидит на нарах, а не на Мальдивах». В 2018 году на Украине разгорелся скандал, когда стало известно, что Петр Порошенко провел отпуск на Мальдивах, вылетев туда с семьей по поддельным документам и потратив около полумиллиона долларов на поездку.