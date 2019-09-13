Россияне спускают последнее

Стуктура повседневности

В августе 2019 года повседневные расходы россиян в сопоставлении с августом 2018 года выросли на 11%, причем лишь за месяц этот показатель увеличился на 4,6%. «За месяц общие повседневные расходы россиян выросли на 4,9%, что при минусовой инфляции в 0,2% дает рост более чем на 5%. За год же объем ежедневных трат наших соотечественников увеличился на 11%, что более чем в 2,5 раза превосходит накопленную за период инфляцию в 4,3%», - цитирует РИА Новости исследование компании «Ромир». Как объясняет ее президент Андрей Милехин, рост расходов в августе - традиционное явление, связанное с подготовкой к новому учебному году и новому сезону в целом.

«Однако вместе с тем отмечается и рост цен на многие непродовольственные товары, что подтверждает и индекс покупательской активности россиян. Доля затрат на продукты в общей корзине повседневных расходов в августе снизилась до 50% вместо 53% в предыдущие месяцы. То есть больше затрат пришлось на непродуктовые категории. И это также сказалось на величине среднего чека, который за месяц вырос почти на 20 рублей», - добавил Милехин.

Морковный популизм

«Исследованию, в ходе которого 40 тысяч россиян фиксируют свои ежедневные расходы, я доверяю больше, чем индексу потребительских цен и прочим статистическим методам, в которых с помощью методологии можно показать практически любой результат», – комментирует статистику аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Полученные данные в 5% за август и 11% за год близки, на мой взгляд, к наблюдаемой инфляции: именно на столько в среднем за год дорожает жизнь в среднестатистическом крупном городе в России.

Говорить про дешевеющие в связи со сбором урожая овощи и фрукты — это популизм, уверен аналитик, ведь средний горожанин не питается овощами, он больше зависит от цен на полуфабрикаты, фаст-фуд, от среднего чека в кафе и ресторанах, от цен на бензин. Школьные товары, безусловно, съедают до трети семейного бюджета в августе, особенно в малоимущих семьях, в этом немалую роль играет и настрой на самоотречение многих родителей, которые готовы сократить свое потребление до минимума, чтобы дать ребенку возможность получить образование.

Было бы интересно, считает Алексей Антонов, если бы «Ромир» публиковал и среднюю сумму расходов. Многим домохозяйствам было бы интересно сравнить свой бюджет с неким средним, и стать более экономными, либо наоборот, позволять себе больше, основываясь на статистике, а не на эмоциях или опыте ближайшего окружения. По мнению аналитика, еще один всплеск расходов ждет россиян в декабре, плюс есть ненулевая вероятность падения курса рубля, которое обычно провоцирует массовые набеги на магазины бытовой электроники.

Народ помогает экономическому росту, ему не помогает никто

И все же текущие потребительские расходы россиян увеличиваются, несмотря на снижение реальных доходов, признает руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Парадоксальность ситуации может быть объяснена несколькими факторами. Исследования о расходах основаны на данных самих домохозяйств о собственных тратах. И если они повышаются быстрее официальной инфляции, это может говорить о следующем. В структуре покупок россиян именно самые нужные, повседневные товары – продукты и услуги, дорожают быстрее, чем «средняя корзина», учитываемая Росстатом.

В августе 2019 года общий рост потребительских цен составил 4,3% по сравнению с августом 2018 года, по данным Росстата. Но за этот же период, например, хлеб подорожал на 8,7%, крупа и бобовые – на 14,2%, макароны – на 7,9%, мясо – на 6,4%, табачные изделия – на 9,7%, медикаменты – на 6,6%. Люди вынуждены тратить больше именно на наиболее необходимые покупки. Другие, менее востребованные товары и услуги, требующие дополнительных доходов, потребляются меньше. Вот и получается, делает вывод эксперт, что реальные доходы с учетом налогов и изменения цен уменьшаются, а наблюдаемые людьми расходы вынужденно растут.

Ещё один фактор для этого – частичное замещение доходов кредитами, продолжает Марк Гойхман. По данным ЦБ России, сумма задолженности физических лиц только перед банками выросла на 21,6% за год, с августа 2018 года. Для поддержания необходимого уровня потребления люди всё больше используют заемные средства, во многом именно потому, что доходы уменьшаются.

В целом, как ни парадоксально, в такой ситуации увеличение расходов поддерживает экономический рост, хотя и на очень низком уровне 1-1,5% в год, полагает аналитик. Однако такое сочетание падения доходов и роста самых необходимых расходов – нездоровое, чреватое в перспективе еще более высоким снижением уровня жизни и увеличением закредитованности людей. Для преодоления ситуации необходимо повышение доходов, идущее параллельно с ростом производства в стране. Но, очевидно, радикальных изменений негативных тенденций до конца года ожидать не приходится.