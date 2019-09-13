Рынки тряхнуло в плюс

Слегка отпустило

В четверг, 12 сентября, американский президент Дональд Трамп сообщил о решении Вашингтона отложить с 1 до 15 октября повышение пошлин до 30% с 25% на товары из Китая объемом 250 млрд долларов в год. Мировые финансовые рынки отреагировали ростом на данное решение: в четверг вечером новости отыгрывали инвесторы в США, а утром в пятницу – биржи ИТР.

Так, пишет агентство «Прайм», позитивную динамику в четверг показывали все американские фондовые индексы. Тем более что комитет по тарифам Госсовета КНР опубликовал список американских товаров, которые с 17 сентября будут освобождены от дополнительных импортных пошлин. В опубликованных двух отдельных списках в общей сложности значатся 16 наименований товаров.

А утром в пятницу, 13 сентября, основные фондовые индексы площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют положительную динамику. По состоянию на 7.53 мск гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,36%, до 27186,35 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,03%, до 21982,82 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,14%, до 6663,9 пункта.

Игра в шахматы гаечным ключом

«Я бы не стала связывать рост площадок и возможные мирные переговоры между США и Китаем на 100%, – возражает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. – Китай уже предпринял шаги к применению, освободив часть товаров от пошлины в 25%. С 17 сентября отменяются пошлины на лекарства и удобрения. Безусловно, это позитив».

12 сентября Дональд Трамп в твиттере написал, что следующий этап введения повышенных тарифов переносится с 1 на 15 октября, как жест доброй воли в честь 70-летия КНР, напоминает эксперт. Так же Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме сказал, что готов рассмотреть временные договоренности, которые могли бы помочь снять взаимные ввозимые пошлины. Однако «готов рассмотреть» и «приняли решение» - две большие разницы, между которыми пропасть. Трамп может об этом подумать, но решить что-либо другое.

Президент США последнее время часто говорит о том, что добивается от Китая увеличить им поставки сельскохозяйственной продукции. По мнению Кати Френкель, основным драйвером «думок Трампа» будет именно эта договоренность. Пока налицо улучшение почвы отношений, и кажется, что торговая война подаёт признаки надежды. Однако, очень похоже, что китайцы хотят увидеть в качестве обратного жеста - послабление в отношении Huawei, ведь они собираются сделать уступку только части товаров. Соя и мясо свинины, например, остаются под пошлинами.

Эта война напоминает игру в шахматы, США что-то не устраивает, Китай не собирается идти навстречу, говорит аналитик. Тогда США закручивает болты с другой стороны, Китай даёт то, что изначально не обсуждалось, жертвуя пешкой. Со стороны выглядит, что преимущество пока за Дональдом Трампом, однако игра продолжается. Целью всей шахматной партии США ставил - выправить торговый дисбаланс с Китаем, и цель пока не достигнута. В июле профицит торгового баланса составлял 27,9 млрд долларов, а в августе – уже 26.9 млрд.

Да, признает Катя Френкель, инвесторы увидели, что дело может пойти на лад, и вдохнули в рынки позитив. Также вчера провёл заседание Европейский центральный банк, приняв решение о снижении депозитной ставки и о новом раунде TLTRO. Это тоже добавило волатильности на рынках и продолжило движение, заданное возможным позитивом с торговой войны. Всегда так было, если часть финансовых рынков начинает вести себя активно - это переносится на все рынки.

Эти два фактора, пожалуй, и стали основными причинами позитива на всех финансовых площадках, заключает эксперт. Недавно власти РФ заявили о том, что торговая война является причиной торможения и нашей экономики. Однако у России полно внутренних проблем, и если предположить, что торговая война закончится, наши власти найдут другие причины отсутствия роста экономики, делает вывод аналитик.

Праздничность и призрачность

На самом деле, объясняет эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский, американские инвесторы в данном эпизоде вновь занимаются любимым делом – самообманом. Хотя, справедливости ради, надо заметить, что позитив на рынках царит преимущественно не из-за ожиданий скорого завершения торговых войн Дональда Трампа (думаю, таких оптимистов подавляющее меньшинство!), а по причине усилившихся предвкушений очередного снижения ключевой процентной ставки на ближайшем заседании ФРС США 17-18 сентября – после того, как глава ЕЦБ Марио Драги вчера просигнализировал свою приверженность дальнейшему монетарному смягчению. То есть, учитывая настроения Трампа, фигурально выражаясь, ФРС в некотором роде припёрт к стенке в складывающихся обстоятельствах. Вот это рынки вчера и «праздновали».

Что касается реальных перспектив завершения торгового противостояния Белого дома и Пекина, то они, повторяет аналитик, остаются призрачными. Казалось бы, Дональд Трамп в качестве «жеста доброй воли, сделанного по просьбе китайского вице-премьера Лю Хе», заявил в Твиттере в среду, что он планирует сделать незапланированную паузу в дальнейшем повышении объявленных ранее импортных тарифов. Однако всё бы ничего, но это сообщение появилось лишь после наделавшей много шума неожиданной отставки «по состоянию здоровья» одного из директоров корпорации Oracle Марка Хёрда, вызвавшей невольную ассоциацию с ограничениями поставок оборудования китайской Huawei (пресловутый iOT Ecosystem Partnership). Жаловался на «потери китайских контрактов» и авиастроительный гигант Boeing.

На эту же тему американские деловые СМИ позавчера активно цитировали так называемую «Группу защиты свободной торговли», которая сообщила, что американцы заплатили рекордную сумму «псевдоналогов» как следствие тарифной политики президента США. Более конкретно, указывает Владимир Рожанковский, эта группа подсчитала, что только за июль этого года компании и потребители в США заплатили 6,8 млрд долларов как следствие обмена экспортно-импортными тарифами между США и КНР. Администрация Трампа, как известно, настаивает на том, что эти действия были необходимы, чтобы оказать дополнительное давление на Китай, чтобы заставить его «изменить нечестную торговую практику» – однако это отражает лишь популярную версию для общественности и избирателей. Есть и другая сторона медали.

В реальности – слишком много странных совпадений, чтобы не намекнуть на реальную причину столь нетривиального для Трампа поступка как отсрочка введения новых пошлин. Как напоминают в МФЦ, новые тарифы на товары примерным объёмом 250 млрд долларов должны были вступить в силу с 1 октября. Запланированное повышение тарифов должно было охватывать главным образом непотребительские товары – материалы, которые предприятия используют для производства товаров. Пошлины должны были увеличиться с 25 до 30%.

Трамп взял паузу, скорее всего, вовсе не в угоду китайским переговорщикам, а для того, чтобы самому досконально разобраться в складывающейся ситуации, считает Владимир Рожанковский. Для того чтобы просто ответить самому себе на вопрос: не теряют ли США от тарифной войны, на самом деле, в большей степени, чем, собственно, Китай? От результатов этой «домашней работы» напрямую зависит, что будет дальше в этой потенциально долгоиграющей истории. Пока делать выводы преждевременно.