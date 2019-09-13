Самые пожилые британские близнецы рассказали об удивительном секрете своего долголетия

Самые пожилые близнецы Великобритании сёстры Лил Кокс и Дорис Добдэй, которым совсем недавно исполнилось по 95 лет, раскрыли удивительный секрет своего долголетия.

В эфире популярного в Северном Королевстве утреннего телевизионного шоу This Morning бодрые старушки рассказали, как им удалось дожить до столь преклонного возраста и при этом находиться в отличном настроении и почти никогда не болеть. По словам женщин, они стали намного здоровее, а их жизнь — веселее, когда они… начали пить много пива и совсем отказались от секса.

Кроме того, пожилые близняшки признались, что всегда были дружны и очень похожи не только внешне, но и в своих предпочтениях. Даже сейчас они продолжают жить на одной улице через дорогу и обожают проводить время вместе – совершать совместные прогулки, делать покупки в магазинах, встречаться с родными и друзьями, а также ежедневно выпивать по бутылке пива и смотреть фильмы с Джейсоном Стэтхэмом, которого они считают самым красивым мужчиной в мире.

Любопытно, что обе сестры были замужем, но очень давно уже овдовели. Сейчас они одиноки и после того, как остались без мужей – не имели близости с другими мужчинами. При этом у Дорис пятеро детей, 13 внуков и 19 правнуков. А вот Лил никогда не рожала и прямых потомков у неё нет.