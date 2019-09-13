СМИ Германии рассказало о «проклятом» советском наследии

Как пишет немецкое издание Bild, сегодня в Германии повсюду можно найти следы пребывания советских войск, чье наследие превратилось в обломки и развалины. Таблоид называет это наследие «проклятым» из-за того, что избавиться от него не удается.

Однако, как рассказал глава одной из немецких коммун Ральф Хензель, после вывода советский войск в распоряжении Германии оказалось 300 гектаров казарм, которые были снесены.

«На этом месте мы построили солнечную электростанцию. Все развалины, которые остались, находятся под охраной исторических памятников», -рассказал Хензель.

Издание напоминает, что пока нет ясности, кто должен заниматься восстановлением памятников, но в комитете по охране памятников Германии надеются, что этот процесс сдвинется с мертвой точки.

При этом часть развалин не подлежат сносу из-за закона об охране памятников, подчеркнул мэр города Кенигсбрюк. Он добавил, что даже если бы закон позволял снести остатки зданий, на это просто нет денег.