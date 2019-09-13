США озвучили условия возвращения России в G8

Говорить о возвращении России в G8 можно только после урегулирования украинского конфликта, сообщил посол США в Москве Джон Хантсман. Он рассказал в интервью «Интерфаксу», что от формата «большой восьмерки» пришлось отказаться из-за «нарушения международного суверенитета».

«В течение нескольких лет по проблеме Украины нет никаких подвижек», -сказал Хатсман. Он добавил, что необходимо для начала добиться решения проблем, которые привели к введению против России санкций, а потом уже говорить о возвращении формата G8. Дипломат подчеркнул, что Трамп также крайне заинтересован, чтобы это поскорей произошло.

«Он (президент США) верит в решение некоторых из проблем, которые изначально привели к возникновению этой ситуации», - сообщил Хантсман. Он добавил, что решение о возвращении России в клуб должно приниматься коллегиально, всеми участниками G7.