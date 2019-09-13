Стало известно, какую пенсию россияне будут получать в 2020 году

Как сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии, средняя пенсия в России в 2020 году будет составлять примерно 15 тысяч рублей, страховая пенсия по старости для неработающих граждан повысится до 16,4 тысячи рублей.

Чиновница уточнила, что индексация страховых пенсий составила 7,05%, что выше уровня инфляции. Голикова заверила, что темпы индексации сохранятся и в будущем году. Ожидается, что в 2020 году страховые пенсии вырастут на 6,6%, а социальные пенсии - на 7%.

Напомним, социальные пенсии выплачиваются гражданам, которые являются нетрудоспособными и не имеют права по каким-либо причинам получать страховую пенсию. Также социальные пенсии назначаются по инвалидности, потере кормильца и по старости, если пенсионер ранее не работал.