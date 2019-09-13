Трамп разблокировал военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп разблокировал предоставление военной помощи Украине на общую сумму в 391,5 млн долларов. 250 млн долларов было выделено в рамках «Инициативы по поддержке безопасности Украины» - программа американского министерства обороны и 141,5 млн долларов по программе «Международное военное финансирование». Трамп разблокировал предоставление военной помощи Украине после того как Конгресс США подготовил поправку к законопроекту о расходах на оборону ограничивающий право президента вмешиваться в распределение расходов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. Пока программа находилась на пересмотре, финансирование Украины было приостановлено. Киев должен был получить американские услуги по переобучению своих военных и американские вооружения. США планировали поставить на Украину снайперские винтовки, реактивные противотанковые гранатометы Javelin, противоартиллерийские радиолокационные системы и другое оборудование.