Украина купит у США противотанковые комплексы Javelin

Военное ведомство «самостийной» планирует в самое ближайшее время закупить у США противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Согласно информации украинских СМИ, Минобороны страны уже в этом году собирается приобрести у Вашингтона не только Javelin, но и ракеты к ним по программе правительства США о продажи вооружения и военной техники вооруженным силам иностранных государств. Точное число комплексов и сумма сделки пока не называются.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп разблокировал предоставление военной помощи Украине на общую сумму в 391,5 млн долл. Глава Белого принял это решение после того как Конгресс США подготовил поправку к законопроекту о расходах на оборону ограничивающий право президента вмешиваться в распределение расходов.